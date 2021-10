Justin Bieber, cantante canadese classe 1994, è tornato sulla cresta dell’onda. È sufficiente pensare che oggi è uscito il documentario Justin Bieber: Our World su Amazon Prime, ma non passa giorno in cui non si parli lui. Nel bene e nel male, per motivi professionali, ma anche di gossip.

Tuttavia ora è tornato sulle scene musicali. Da oggi, venerdì 8 ottobre, in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming è disponibile Ghost, nuovo estratto dall’album Justice. Già ieri abbiamo anticipato che nel video ufficiale di Ghost il cantante è affiancato dall’attrice Diane Keaton in modo da poter attirare un pubblico più maturo. Il video di Ghost è online su Youtube da sole dieci ore eppure ha già superato 1 milione e mezzo di visualizzazioni. Inutile dirlo, Ghost è pronto per essere l’ennesimo successo di Justin Bieber.

Il significato di Ghost

Ghost è un brano pop contemporaneo dove la chitarra acustica fa da cornice al tutto. Come si intuisce facilmente dal titolo, il brano parla di un fantasma e della sua assenza. Qualcuno che una volta era una persona amata che riempiva le sue giornate e che ora non c’è più, ma il suo ricordo può essere sufficiente per andare avanti, anche se la mancanza è davvero molto forte. Purtroppo le generazioni più giovani danno per scontato che ci sarà sempre un domani, ma non è così e Justin Bieber vuole farglielo capire.

E tu hai già sentito Ghost? Cosa ne pensi? Nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del testo!

Traduzione di Ghost di Justin Bieber

I giovani pensano che un domani ci sia sempre

Mi manca il tuo tocco quando mi sento vuoto certe notti

So che tu attraversi un ponte che io non posso attraversare

Dato che l’amore che mi hai lasciato è tutto quello che posso avere

Io voglio sapere che

Se non posso stare vicino a te

Mi andrà bene il tuo fantasma

Mi manchi più della mia vita

E se tu non puoi stare vicino a me

Il tuo ricordo è estasi

Mi manchi più della mia vita

Mi manchi più della mia vita

