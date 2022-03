Kanye West, rapper di Atlanta classe 1977, è noto per il suo talento ma non solo. Una carriera in ascesa che lo ha reso protagonista di brani di successo come Praise God, Flashing Lights, Heartless, Off The Grid, I Love It per citarne alcuni tanto che Netflix ha voluto omaggiarlo con Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy un documentario che ci rivela una versione intima del rapper.

Tuttavia, ad attirare l’attenzione è stata spesso anche la sua vita privata e soprattutto la sua storia d’amore con Kim Kardashian. I due si sono uniti in matrimonio nel 2014 ed hanno avuto quattro figli: North (2013), Saint (2015), Chicago (2018) e Psalm (2019). Un matrimonio giunto al termine lo scorso anno a causa di differenze inconciliabili. Si tratta di una decisione difficile da superare, d’altronde Kanye West ha spesso avuto una vita difficile e non ha accettato l’idea che l’ex moglie sia già andata avanti. La bella Kim, infatti, da qualche tempo è felice al fianco di Pete Davidson, suo nuovo compagno e famoso attore comico classe 1993. Il rapper ha trascorso le ore appena passate a prendere di mira proprio il nuovo fidanzato della Kardashian come, ad esempio, per alcune parole che il comico ha detto in passato come la battuta sul fare sesso con i bambini. Kanye West scrive sulle sue stories:

“Un altro motivo per cui Skete deve stare lontano dai miei figli. Oh e nessuno ha notato che non si è presentato al SNL perché Mr. I Can help you with meds ha avuto un crollo dopo che lo abbiamo cacciato da internet”.

Il rapper Kanye West

Ma le sue accuse non si fermano qui. Accusa Davidson di aver fatto avvicinare Kim Kardashian alle sostanze stupefacenti e di averla fatta diventare dipendente tanto che si ritrova in riabilitazione ogni due mesi. Per finire, poi, è impossibile non parlare del videoclip di Eazy, suo ultimo singolo dove c’è un frame nel quale si vede un fantoccio dall’aspetto somigliante a Pete Davidson che viene rapito, incappucciato e seppellito fino al collo. Ed Instagram ha deciso di agire limitando l’account del rapper per almeno 24 ore. A rivelarlo è un portavoce di Meta che, a Rolling Stone, ha raccontato come abbiano deciso di limitare l’account di Kanye West per ripetuta violazione delle regole della piattaforma sui temi come l’odio, il bullismo e le molestie. In questo modo non potrà postare storie o foto, non potrà rispondere ai messaggi privati, non potrà mettere like o commentare i post. Inoltre, sono stati rimossi i contenuti che violavano le politiche dell’account come un post contenente alcuni insulti razzisti. Ed ovviamente se il rapper continuerà a comportarsi in questo modo, Meta prenderà ulteriori azioni. È raro che Meta prenda decisioni così importanti come questa, in passato lo aveva fatto con Donald Trump.

E tu cosa ne pensi di questo comportamento di Kanye West? Secondo te perché è portato a comportarsi così? Ti aspettiamo nei commenti!