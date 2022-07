Una collaborazione d’eccezione ha permesso la creazione del brano “Hot shit“, che anticipa l’uscita del nuovo brano di Cardi B: quella tra la rapper newyorkese, Kanye West e Lil Durk.

Nonostante la pandemia prima e la gravidanza poi, Cardi B è sempre stata attiva nello scenario musicale: è il caso ad esempio del suo singolo “Wap“, famoso e discusso a livello mondiale.

Significato della canzone

“Hot shit” è una canzone che parla in modo estremamente colorito della società odierna e di individui sopra le righe.

Traduzione del testo

[Intro: Cardi B]

(Tay Keith, questo è troppo duro, Tay Keith, questo è troppo duro)

(Tay Keith, manda a fanculo questi tizi)

(Tay Keith)

Sì, sì, sì, sì

Sì, sì, sì, sì

[Verso 1: Cardi B]

Questa sì che è roba forte

Jimmy Snuka dalla corda superiore

Potrei entrare nella vasca con tutto il mio ghiaccio su un po’ di merda

In qualsiasi modo la si guardi, alla fine sono la migliore delle stronze

Nuovo Chanel, lo spacco e non è ancora uscito

Tutti questi gioielli al negozio di alimentari, sono odiosa

Ho comprato una casa e sto per comprarne un’altra, so di essere fortunata

Tutti vogliono essere in una gang, non ci sono più posti liberi

Puttana cattiva contendente, non sarebbe una gara

Ooh, fumando droga, sono connessa

Non so cosa sia più lungo, amico, la mia lista di blocco o la mia lista di controllo

Non so cosa sia più freddo, amico, il mio cuore o la mia collana

Sono carina quando mi sveglio, sono una stronza cattiva a colazione

Potrei ancora scivolare su un ostacolo (è elettrico)

L’odio non ha funzionato, così mentono (Così mentono)

Queste stronze sembrano ferite e sono fritte (e sono fritte)

So che non ne sentirebbero la mancanza se morissero

Digli: “Muoviti, muoviti, muoviti”, nuovo Chanel sul mio corpo, è una spinta

Sono così in voga, che non devo mai essere presentata

Una cosa per cui non chiamo mai una puttana è una tregua

Un chopper nuovo di zecca, non vedo l’ora di usarlo



[Ritornello: Cardi B]

Oof (Oof)

Gli assegni arrivano in fretta, sono come uno schizzo

Ooh (Ooh)

Dammeli subito, cento prove

Pensavo di aver già ucciso voi puttane, deve essere un déjà vu

O è così o sto catturando il corpo numero due

[Verso 2: Lil Durk]

Questa è la musica del blocco, questa è la posizione del drop (Uomo)

Non è per quei negri in casa, questa roba è per chi usa la pistola

E non parlare male delle puttane da trincea che sanno di usare il cazzo

Questo discorso sulle pillole, deve rompergli la testa, ha tagliato sulla musica

Chi ha detto che siete una gang? (Chi?)

Chi ha detto che potevi venire intorno a questa puttana e fare il giro? (Chi? Chi?)

E mi sono scopato la tua baby mama’ mama, e non ho detto nulla (Shh)

Sono appena usciti nel 2020, si sono fermati in quel ’21

Scelgo il mio lato, cambio completamente e muoio per il 21

Ho un sacco di macchine, ho colpito un sacco di stelle e non sono venuto

L’ho detto un sacco di volte, pago per i cadaveri, non pago per niente

Pensi che lascerò la mia puttana per te? Si scopa anche Future?

So che Von l’ha colpita, è arrivata nel mio isolato con le Jimmy Choo

[Ritornello: Cardi B]

Oof (Oof)

Gli assegni arrivano in fretta, sono come uno schizzo

Ooh (Ooh)

Dammeli subito, cento prove

Pensavo di aver già ucciso voi puttane, deve essere un déjà vu

O è così o sto prendendo il cadavere numero due



[Verso 3: Kanye West]

Giuro che non ti sei spaventato quando hai sentito apparire Ye

Salterò fuori dai cespugli, io e Pusha uccideremo il tuo uomo

Sto solo dicendo che ora comincio ad abituarmi al dolore

Finché un giorno ho detto: “Fanculo”, e ho portato la mia massaggiatrice sull’aereo.

Perché stai giocando? Raggiungere la banda, perdere una mano

“Dove sei? Dov’era Jay? Dov’erano loro?

Dove hai fatto quello? Dove vivi?”.

Un’altra domanda: “Dov’è il tuo cappello?”.

“Negro, vai a casa, dove sono i tuoi figli?”.

Mi stanno dando sui nervi, mi stanno dando sui nervi, mm-mm

Quando abbiamo perso Virg’, ero al limite, mm-mm

Ho appena fatto un salto al negozio Louis, ho dovuto fare una spesa, mm-mm

Abbiamo appena fatto un film muto senza parole, mm-mm

Indovina chi c’è in cima adesso? Dio mi ha preso, ora.

Indovina chi c’è da Balenciaga? Indovina chi fa shopping adesso? Uh

Non possono fermarmi ora, uh, sto spuntando fuori, uh

Cardi, dov’è tua sorella? Ho bisogno di Henny ora, mm-mm

Ho volato dentro e fuori, cento-cinquanta-tre, mm-mm

Ora, anche quando gridano, devono gridarmi

Quindi avanti, avanti, avanti, mm-mm

Non ci siamo nemmeno vicini, tutti voi siete il numero due

[Ritornello: Cardi B]

Oof (Oof)

Gli assegni arrivano in fretta, sono come uno schizzo

Ooh (Ooh)

Dammeli subito, cento prove

Pensavo di aver già ucciso voi puttane, deve essere un déjà vu

O è così o sto catturando il corpo numero due

