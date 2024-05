Il 10 maggio scorso ha rappresentato un giorno felice per i tanti fan di Kendrick Lamar: il rapper ha infatti rilasciato il suo nuovissimo brano, dal titolo Not like us, di cui a breve andremo a scoprire insieme il significato del testo.

Nuova canzone, vecchi successi però: così come i suoi predecessori Euphoria e Meet the grahams hanno conquistato – e continuano a conquistare – il pubblico da ogni parte del mondo, anche il recente Not like us ha colpito sin da subito gli amanti di Lamar (e non solo), ottenendo nell’arco di poco tempo la vetta dei brani più ascoltati su Spotify.

Significato di “Not like us”

Questo singolo continua il dissing tra Kendrick Lamar e Drake iniziato da qualche settimana e portato avanti a suon di barre.

Il testo di Not like us comincia con una evidente citazione al film Il sesto senso: “vedo la gente morta”, sussurra Lamar, per poi iniziare il suo processo a Drake, che nel corso della canzone accusa di essere tra le altre cose un bugiardo e un arrivista con un ego fragile, mosso unicamente dalla smania di fama e di denaro, oltreché addirittura un pedofilo.

Ma – piccola digressione – da dove deriva tutto questo odio? Ecco un brevissimo riassunto.

L’inizio dello scontro tra Lamar e Drake è partito con la dichiarazione del primo di non considerare il secondo alla sua altezza. Ne sono da allora scaturite continue frecciate reciproche: per fare solo alcuni esempi, Drake che in Family matters ha accusato Lamar di essere infedele alla compagna e quest’ultimo che ha allora attaccato l’altro tirando in ballo una sua presunta figlia segreta. E proprio su questa scia si colloca perfettamente “Not like us“.

Come andranno le cose tra i due artisti d’ora in poi? Non ci resta che aspettare e scoprirlo.