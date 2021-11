Kristen Stewart, attrice di Los Angeles classe 1990, e Robert Pattinson, attore di Londra classe 1986. Due dei nomi più amati nel cinema a livello mondiale, ma che ci hanno fatto sognare sul set di Twilight, non solo per il loro talento, ma perché nei panni di Bella e del vampiro Edward si sono innamorati. Innamorati sul set come nella vita.

I due si sono fidanzati nel 2009 e sono stati una coppia per tre anni fino al tradimento di lei con il regista Rupert Sanders. Nonostante le pubbliche scuse, Pattinson fece le valige e lasciò il loro nido d’amore di Los Angeles. Tuttavia, per la Stewart l’attore è stato il suo primo amore ed è tornata a parlare di quei momenti in un’intervista a cuore aperto al The New Yorker dove torna indietro nel tempo, precisamente al primo incontro con Robert Pattinson avuto durante i provini di Twilight.

Kristen Stewart rivela di essersi letteralmente sciolta come neve al sole davanti la sua bellezza tanto da imitare uno svenimento per descrivere l’impressione avuta di lui. Non aveva dubbi: era perfetto per essere il suo partner sul set, tanto che, ricordando quei momenti, afferma:

L’attrice Kristen Stewart

“Lui aveva un approccio intellettuale che era cominato con Non me ne frega niente di questo, ma lo farò funzionare. E io ero tipo la stessa cosa. Eravamo giovani e stupidi, ma abbiamo reso quel momento decisamente migliore. E’ la chimica che chiunque interpreti quei ruoli ha bisogno di sentire”.

Oggi le loro strade si sono separate anche se sono rimasti in rapporti amichevoli. Robert Pattinson è fidanzato dal 2018 con Suki Waterhouse, mentre Kristen Stewart si prepara a sposare la sceneggiatrice Dylan Meyer, sua compagna dal 2019.

Ed a te piaceva la coppia formata da Kristen Stewart e Robert Pattinson? Cosa ne pensi delle dichiarazioni dell’attrice? Ti aspettiamo nei commenti!