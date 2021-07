La Famiglia Addams è, senza ombra di dubbio, una delle famiglie più spaventose di tutti i tempi che, però, è stata molto amata dal pubblico di tutto il mondo. Ed ora i protagonisti di questa famiglia sono pronti per tornare con il secondo capitolo dal titolo La Famiglia Addams 2, sequel del film uscito nel 2019.

Nel secondo capitolo troveremo Morticia e Gomez alle prese con la vita di tutti i giorni, ma soprattutto alle prese con i loro figli che stanno crescendo e, come ogni adolescente che si rispetti, non hanno intenzione di passare il loro tempo libero in compagnia dei genitori, bensì preferiscono dedicarsi ai loro passatempi mostruosi.

I protagonisti de La Famiglia Addams 2

Per questo motivo, i genitori decidono di partire per una terrificante vacanza di famiglia in giro per l’America insieme allo zio Fester, a Mercoledì ed a Pugsley in compagnia di un camper stregato. Da poco è uscito il trailer ufficiale dove possiamo vedere un’anteprima di questo spaventoso viaggio. Come sempre, le voci italiane dei protagonisti della Famiglia Addams 2 saranno affidate a Virginia Raffaele, a Pino Insegno ed a Loredana Berté.

E tu hai mai visto La Famiglia Addams? Seguirai il secondo capitolo di questo film? Ti aspettiamo nei commenti!