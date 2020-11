Lady Gaga si unisce al cast del film Bullet Train, che vede come co-star oltre a Brad Pitt, la protagonista di The Kissing Booth Joey King, Michael Shannon e Aaron Taylor-Johnson. Diretto dal regista David Leitch, il film è tratto dal libro dell’autore giapponese Kotaro Isaka, Maria Beetle, praticamente sconosciuto nel nostro paese, ma molto celebre in patria. Pare inoltre che sarà ambientato interamente in Giappone, anche se non è certo che sarà anche effettivamente girato qui. Si riconferma quindi la vocazione sempre più forte per il cinema della nota cantante americana.

Cosa sappiamo del film Bullet Train con Lady Gaga

Ancora non sono chiari i dettagli della sua partecipazione: secondo indiscrezioni però non avrà un ruolo da protagonista, ma sarà un personaggio secondario. Questo ci porta ad escludere la possibilità di vederla nel ruolo di uno degli assassini.

Per quanto riguarda la trama sarà un thriller ed è legittimo supporre che avrà un alto tasso di action, essendo girato dal regista David Leitch, che ha già dimostrato di saperci fare nel genere con pellicole come Atomica Bionda, Deadpool 2 e Fast and Furious – Hobbs and Shaw. In questo caso vedremo cinque sicari di professione sopra un treno ad alta velocità, che scopriranno ben presto di essere uno di ostacolo all’altro nel corso delle due ore di viaggio.

Lady Gaga sembra abbracciare sempre di più la carriera da attrice. Dopo il film A star is born, che l’ha consacrata al grande pubblico in questa veste, la vedremo diretta dal grande Ridley Scott nel film sull’omicidio di Gucci. Anche in questo caso, dopo Bradley Cooper e Brad Pitt, sarà affiancata da un cast d’eccezione: Robert de Niro, Al Pacino e Adam Driver.

Se invece per te Stefani Germanotta è prima di tutto una grandissima cantante e performer, ascolta il singolo G.U.Y. e goditi quello che a nostro parere è uno dei suoi video più belli!