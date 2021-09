Lady Gaga, cantante di New York classe 1986, è una delle voci più amate nel panorama della musica internazionale. Mentre si prepara a duettare con Elton John sulle note del remix di Sine From Above, continua ad avere in serbo novità per il suo pubblico che entusiasta la segue in ogni sua singola avventura. Oggi, venerdì 3 settembre, esce Dawn of Chromatica la nuova versione di Chromatica, suo ultimo album.

Dawn of Chromatica: il nuovo lavoro di Lady Gaga

Ma cosa aspettarsi da questa versione inedita di Dawn of Chromatica? Prima di tutto delle nuove ed importanti collaborazioni come, appunto, quella con Elton John, ma anche quelle con Charli XCX, Arca e Rina Sawayama. Inoltre, ci saranno i remix dei singoli brani contenuti in Chromatica come le canzoni di successo Stupid Love e Rain on Me. Un album che ha avuto un grande successo tanto che aveva debuttato in vetta alla classifica italiana e di altri 18 paesi facendo arrivare, così, l’artista americana a quota sei come il numero dei suoi dischi che hanno debuttato in vetta alla classifica americana.

Stefani Germanotta in arte Lady Gaga

Lady Gaga torna con Love for Sale

Lady Gaga è inarrestabile e non si ferma, ama andare oltre ed avere un’agenda piena di impegni per soddisfare i bisogni del suo pubblico. Per questo motivo, il primo ottobre uscirà Love for Sale, il suo nuovo album registrato con Tony Bennett. Nel frattempo, poi, è pronta per tornare protagonista in nove concerti con il suo nuovo spettacolo dal titolo Jazz&Piano che andrà in scena a Las Vegas, precisamente al Park Theatre MGM, dal 14 al 31 ottobre.

Lady Gaga pronta a vestire i panni di Amy Winehouse?

Non solo cantante, ma abbiamo già avuto la possibilità di ammirare Lady Gaga nei panni di attrice come nel remake di A star is born (che, purtroppo, non è piaciuto ed è stato criticato da Barbra Streisand) e di House of Gucci. Forse la cantante potrebbe tornare sul grande schermo, questa volta nei panni della defunta collega Amy Winehouse nel lungometraggio prodotto da Halcyon Studios. I fan sono eccitati da questa possibilità, ma al momento si tratta solo di rumors e non sono arrivate conferme da parte della diretta interessata. Non ci resta che aspettare per vedere se sarà così e, nel frattempo, goderci l’ultima uscita di Lady Gaga e la sua musica in Dawn of Chromatica.

E tu hai già ascoltato Dawn of Chromatica? Cosa ne pensi? Ti aspettiamo nei commenti!