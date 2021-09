Senza ombra di dubbio, una delle voci più amate nel mondo della musica italiana è quella di Ligabue. Il cantautore di Correggio, classe 1960, è in grado di attirare l’attenzione del pubblico grazie al suo talento, alle sue canzoni, ma anche grazie al suo carattere che lo mette sempre in prima fila per stare vicino ai suoi fan e renderli partecipi della sua vita. Autore di brani di successo come Certe notti, Piccola stella senza cielo, Urlando contro il cielo, Questa è la mia vita, Una vita da mediano, Ci sei sempre stata per citarne alcuni, ma sarebbero innumerevoli le sue canzoni amate e cantate da tutti.

Ligabue: in arrivo la serie tv sulla sua carriera

Siamo consapevoli del fatto che conoscere la vita dei nostri personaggi pubblici preferiti è sempre una cosa che amiamo molto. A breve usciranno i documentari su Justin Bieber e su Benji Mascolo (ex duo Benji e Fede), ma c’è un altro importante appuntamento da segnare in agenda per i fan di Ligabue. Il 12 ottobre, su Raiplay, è in arrivo la serie tv dal titolo E’ andata così con ben 21 puntate dove ci sarà possibile conoscere meglio la vita della rockstar emiliana: dai momenti più belli a quelli più difficili vissuti durante i suoi 30 anni di carriera con, inoltre, scene inedite. La serie tv prodotta da Friends&Partners e Zoo aperto, per la precisione sarà divisa in sette capitoli ciascuno formato da tre episodi di quindici minuti l’uno. Al suo fianco troveremo l’attore Stefano Accorsi ancora una volta poiché i due avevano già collaborato nel film Radiofreccia. 21 puntate che si preannunciano ricche di ospiti con tutte le persone che, in un modo o nell’altro, hanno avuto a che fare con Ligabue e che sono pronte a farci conoscere meglio la sua vita. Troveremo Francesco De Gregori, Elisa, Pierfrancesco Favino e molti altri.

Ligabue nel video di Mi ci pulisco il cuore

Ligabue pronto per 30 anni in un giorno

Nel frattempo, Ligabue è tornato sul palco per i Seat Music Awards nell’Arena di Verona in attesa di poter tornare live davanti ai suoi fan per i suoi concerti. È atteso per il 4 giugno 2022 il concerto 30 anni in un giorno, evento organizzato per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Inizialmente era atteso per questa estate, ma poi, a malincuore, la decisione di rimandarlo per poter vivere al meglio e, si spera, senza restrizioni il tutto il prossimo anno. Intanto, però, il cantautore di Correggio è al lavoro per un nuovo album di inediti, pronto a regalarci novità.

E tu sei un fan di Ligabue? Dal 12 ottobre seguirai la serie tv E’ andata così? Ti aspettiamo nei commenti!