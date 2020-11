Ed è tornato!

Si perché Lil Nas X ha deciso di rilanciare il suo 2020 con un super banger dal titolo “Holiday“. E il titolo calza a pennello se pensi alle imminenti feste natalizie. Ma quella descritta da Holiday, non è affatto una vacanza molto da babbo natale. Certo, la grafica è a tema natalizio, ma il testo praticamente ti insegna a mettere sotto scacco i tuoi nemici. “Ay, posso fare schifo? Potrei finire in basso ma anche in cima merda”, scherza il rapper riferendosi alla sua decisione di uscire allo scoperto dopo che “Old Town Road” ha terminato la sua corsa da record nella Billboard Hot 100.

“Ho avuto la più grande dannata canzone nelle classifiche, sorellina.”

Holiday è il diretto sequel del singolo di successo – uscito a dicembre 2018 – Old Town Road ed estratto dall’EP “7”.

Lil Nas X ha annunciato che eseguirà questo nuovo singolo in un concerto virtuale all’interno della piattaforma di giochi online Roblox.

È abbastanza evidente che “Holliday” vorrà ripercorre la strada già intrapresa a suo tempo da “Old Town Road”.

Ecco cos’ha detto Lil riguardo al brano:

“Questa canzone in realtà è stata pensata a febbraio. Ma all’inizio erano solo melodie su un ritmo. Poi ci è voluta l’estate per farmi dire: ‘Ok, facciamolo. Facciamolo. ‘Abbiamo sempre voluto usare “Holiday” come nome e dato che l’abbiamo rilasciata in questo periodo, ho voluto creare un’atmosfera natalizia nel video musicale.”

Lil Nas X in una cover di Holiday

Ha continuato dicendo che il suo prossimo album vanterà una collaborazione con un grande artista internazionale:

“Volete un suggerimento, un suggerimento, un suggerimento un suggerimento”, ha detto. “Hm. Un cantante molto, molto popolare, maschio, e detiene dei record. Okay, è tutto quello che posso dire. Parlerò di questo album nei prossimi mesi… Vorrei davvero dare alle persone un qualcosa in più di me stesso perché mi sembra che gli ultimi singoli siano stati come dei remix che hanno raccontato poco la mia personalità.”

Eh si, la canzone è una super hit e il video diretto da Gibson Hazard e Nas, garantirà enormi numeri su YouTube. Ambientato durante la vigilia di Natale del 2220, il video musicale di “Holiday” mostra il 21enne interpretare diversi personaggi in un futuristico laboratorio del Polo Nord. Quindi attraversa gli Stati Uniti nella sua slitta high-tech guidata da renne robotiche. Beh… un babbo natale diverso.

La traduzione del testo di Holiday di Lil Nas X

(La traduzione verrà aggiornata nel tempo).

T-T-Tay Keith ha portato a dieci (Hey)

Ayy, è una vacanza

Ho zappe sulle zappe e sono fuori controllo, sì

Ayy, è un altro modo

Tutti i miei negri se ne vanno e spero che tu lo sappia

Non riesco nemmeno a chiudere gli occhi

E non so perché, non amo le sorprese

Non riesco nemmeno a stare lontano dal gioco a cui sto giocando

Ci conosceranno oggi, proprio così

Ayy, posso fare schifo?

Potrei cadere in basso, ma pure in cima merda

Cambiate il vostro genere zappe, fate un successo rock

Ho la dannata canzone più famosa, fanculo le classifiche, sorellina, non ne ho bisogno

Vogliono sapere se sarò duraturo

Putt*na, anche se iniziassi a fare flop, sarebbe di moda

Appare nei film, non è Nasy, cagna, è Ashton

Hee, hee, sono cattivo come Michael Jackson

Dun, dun, dun

Ayy, è una vacanza

Ho zappe sulle zappe e sono fuori controllo, sì

Ayy, è un altro modo

Tutti i miei negri se ne vanno e spero che tu lo sappia

Non riesco nemmeno a chiudere gli occhi

E non so perché, non amo le sorprese

Non riesco nemmeno a stare lontano dal gioco a cui sto giocando

Ci conosceranno oggi, proprio così

Amico, mi sono intrufolato nel gioco, sono entrato a cavallo

Ho tirato fuori un espediente, lo ammetto, non ho rimorso

Nessuno ha cercato di farmi entrare, nessuno ha aperto le porte

Ho preso a calci quei figli di putt*na, non avevano scelta

Dun-dun-dun

Hanno provato a seguirmi, si ragazzo, nulla problemi

E sai che fletto, ma i miei assegni gli danno Vettes

Ayy, e sono sexy, vogliono fare sesso

Pop star, ma i rapper mi rispettano ancora

Vogliono sapere se sarò duraturo

Putt*na, anche se iniziassi a fare flop, sarebbe di moda

Appare nei film, non è Nasy, cagna, è Ashton

Hee, hee, sono cattivo come Michael Jackson

Dun, dun, dun

Ayy, è una vacanza

Ho zappe sulle zappe e sono fuori controllo, sì

Ayy, è un altro modo

Tutti i miei negri se ne vanno e spero che tu lo sappia

Non riesco nemmeno a chiudere gli occhi

E non so perché, non amo le sorprese

Non riesco nemmeno a stare lontano dal gioco a cui sto giocando

Ci conosceranno oggi, proprio così

Tay Keith, fanculo a questi negri

Daytrip ha portato a dieci (Hey)