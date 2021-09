Nel suo disco appena pubblicato, Montero, Lil Nas X ci presenta tra le altre anche la canzone Thats what I want. Una canzone dal ritmo sostenuto e allegro, bellissima sin dal primo ascolto.

Eppure, anche se in una chiave molto leggera, la canzone di Lil Nas X parla di qualcosa di molto importante, ossia il bisogno di essere amati da qualcuno. Vediamo più nel dettaglio qual è il significato del testo.

Il significato del testo di Thats what I want

Nella canzone chi canta parla del profondo bisogno di amare e di essere amato, una bisogno così intenso, da diventare quasi una supplica nel ritornello della canzone:

I want, someonе to love me,

I need, someonе who needs me,

Cause it don’t feel right when it’s late at night,

And it’s just me in my dreams,

So I want, someone to love

Che tradotto significa: Voglio qualcuno che mi ami, ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me, perché non mi sembra giusto quando è notte fonda restare solo nei miei sogni, quindi voglio qualcuno da amare.

Ancora una volta quindi, l’amore è il vero protagonista di una canzone, che nel caso di Thats what I want diventa particolarmente originale, per i toni e per ritmo e melodia usati.

Se t’interessa leggere la traduzione dell’intero testo, la trovi più in basso. Ma prima, lascia un commento per dire la tua su questa canzone e sul video originale che puoi vedere in cima all’articolo.

Traduzione di Thats what I want

Ho bisogno di un ragazzo che possa coccolarmi per tutta la notte

Tienimi al caldo, amami a lungo, sii la mia luce solare

Dimmi bugie, possiamo litigare, possiamo litigare

Sì, l’abbiamo fatto prima, ma lo faremo stasera

Quel ragazzo afro nero con i denti dorati

Ha la pelle scura, mi guarda come se mi conoscesse

Mi chiedo se ha preso il Sol o il Si

Fammi scoprire e vedere, viene da me, sì

In questi giorni, mi sento troppo solo

Mi sto perdendo, lo so

In questi giorni, mi sento troppo solo

E sono noto per dare via l’amore ma

Voglio qualcuno che mi ami

Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me

Perché non mi sembra giusto quando è notte fonda

Restare solo nei miei sogni

Quindi voglio qualcuno da amare

Questo è quello che cazzo voglio

Guarda, sai che è più difficile da trovare di questi tempi

Ma non ho nient’altro che amore nella mia mente (la mia mente)

Ho bisogno di un bambino mentre sono nel fiore degli anni

Ho bisogno di un avversario da festeggiare

Tipo, dimmi che vita c’è quando sono stressato la notte

Dici “Starai bene” e “Va tutto bene”, uh

Amami o niente perché non voglio niente

Ma il tuo amore, il tuo corpo e un po’ della tua mente

In questi giorni, mi sento troppo solo

Mi sto perdendo, lo so

In questi giorni, mi sento troppo solo

E sono noto per dare via l’amore ma

Voglio qualcuno che mi ami

Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me

Perché non mi sembra giusto quando è notte fonda

E sono solo io nei miei sogni

Quindi voglio qualcuno da amare

Questo è quello che ca**o voglio

Voglio qualcuno che mi ami

Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me

Perché non mi sembra giusto quando arriva la notte

E sono solo io nei miei sogni

Quindi voglio qualcuno da amare

Questo è quello che ca**o voglio!