Lily Collins, attrice britannica classe 1989, è diventata un volto noto a livello internazionale dopo aver preso parte alla serie tv Emily in Paris. Grande attesa per la seconda stagione che uscirà a breve su Netflix, ma nel frattempo la bella Lily è pronta a diventare protagonista di un nuovo lavoro.

Come sappiamo, nell’ultimo periodo vanno molto di moda i live action. Abbiamo assistito a quello di Crudelia ed assisteremo a quello su Barbie, su La Sirenetta e su Biancaneve. Ed ora è la volta di Polly Pocket, la celebre bambolina in miniatura che ha fatto il suo debutto nel 1989 ed è diventata un simbolo negli anni ’90 poiché molto amata dalle bambine. Dopo essere diventata un cartone animato, è pronta per diventare anche un film ed a vestire i suoi panni sarà proprio Lily Collins, che sarà anche produttrice, e che ha commentato così la scelta:

“Da bambina ero ossessionata da Polly Pocket, è veramente un sogno che diventa realtà e non vedo l’ora di portare questi giocattoli minuscoli sul grande schermo”.

Lily Collins in Emily in Paris.

Alla regia, invece, troveremo Lena Dunham famosa per essere stata la creatrice della serie tv Girls ed, a tal proposito, afferma:

“Polly Pocket è stata responsabile di infinite ore di escapismo quando ero bambina – mi ha dato un piccolo mondo di magia e autonomia da raccontare, quindi è decisamente poetico proporre queste stesse idee ora, come regista, lavorando con la splendida Lily Collins, con Robbie Brennet, la Mattel e la MGM. Sono entusiasta di mettere insieme il mio amore per questa proprietà storica e la mia convinzione che le giovani donne abbiano bisogno di film allegri e intelligenti che parlino loro senza condiscendenza”.

Al momento non ci è dato conoscere ulteriori dettagli, ma per quanto riguarda la trama sappiamo che parlerà dell’amicizia di una giovane ragazza con una donna minuscola, in grado di entrare in un taschino. Per la distribuzione, invece, viene facile pensare che il live action su Polly Pocket verrà mandato in onda su Amazon Prime Video poiché alla produzione risulta la MGM che pare sia prossima ad essere acquisita da Amazon.

