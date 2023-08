Si intitola “Lipstick” ed è la nuova canzone di Charlie Puth. Il brano è contenuto nel suo prossimo album RnB CP4.

La canzone è stata presentata per la prima volta il 1°Aagosto, quando Charlie ha caricato un frammento del ritornello sui suoi canali social. Successivamente, il 4 Agosto, Charlie ha pubblicato l’audio ufficiale di TikTok per la canzone, rivelando il resto del ritornello. Il 7 Agosto Charlie ha pubblicato la parte 2 del primo TikTok condividendo il bridge della canzone.

Il significato di “Lipstick” di Charlie Puth

La canzone sembra racconta una relazione romantica e possessiva. Il testo suggerisce il desiderio di mostrare pubblicamente l’affetto, l’impegno e il senso di proprietà nei confronti del partner. La ripetuta menzione del rossetto sul collo e sul corpo però forse simboleggia l’appartenenza del partner al cantante.

La canzone parla anche di un futuro insieme e del desiderio di far conoscere la relazione agli altri. Nel complesso, si tratta di rivendicare l’amore e di mostrarlo in modo sicuro e assertivo.

Traduzione di “Lipstick” di Charlie Puth

Vieni a mettere il tuo rossetto sul mio collo e sul mio corpo (Tesoro mio)

Solo per mostrare a queste puttane che sei mia (oh)

Rossetto sul mio colletto, mostragli che non sei un hobby (piccola mia)

Sei tu quello che lo capisce sempre (oh)

Tesoro, penso sia ora di pubblicare una foto

Dì a tua madre e tua sorella che hai un uomo

Perché sono il tuo uomo (Sì)

E ultimamente, ho pensato al futuro

Possiamo fare qualcosa di più delle voci

Che sono il tuo uomo perché sono il tuo uomo (Sì)

Puoi andare avanti ed essere egoista

Tesoro, non c’è motivo di essere geloso

Sì, se lo vuoi davvero, non devi tenere a freno la lingua

Vieni a mettere il tuo rossetto sul mio collo e sul mio corpo (Tesoro mio)

Solo per mostrare a queste puttane che sei mia (oh)

Rossetto sul mio colletto, mostragli che non sei un hobby (piccola mia)

Sei tu quello che lo capisce sempre (oh)

Tesoro, so che potrebbe sembrare un po’ folle, ma

Come vorresti chiamare il bambino?

No, sto solo giocando, ma sto solo dicendo

La luna, le stelle, alzerò l’asticella

Continuo a baciarti in pubblico e a tenerti la mano perché sono il tuo uomo

Quindi puoi andare avanti ed essere egoista

Tesoro, non c’è motivo di essere geloso

Sì, se lo vuoi davvero non devi tenere a freno la lingua (Sì)

Vieni a mettere il tuo rossetto sul mio collo e sul mio corpo (Tesoro mio)

Solo per mostrare a queste puttane che sei mia (oh)

Rossetto sul mio colletto, mostragli che non sei un hobby (piccola mia)

Sei tu quello che lo capisce sempre (oh)

Ascoltare

Era da tanto che volevo dirtelo

E ci si sente come

Sembra che l’unico modo in cui posso farlo sia

Hai il tipo di labbra che mi piacciono (canta)

Dimmi, vuoi assaggiare?

Non sai che non sei il tipo che sta solo una notte, no

Tesoro, posso farti restare

Un’altra volta

Hai il tipo di labbra che mi piacciono (canta)

Dimmi, vuoi assaggiare?

Non sai che non sei il tipo che sta solo una notte, no

Tesoro, posso farti restare

Tutti adesso

Vieni a mettere il tuo rossetto sul mio collo e sul mio corpo (Tesoro mio)

Solo per mostrare a queste puttane che sei mia

Sei mio, mio, sei mio, mio

Rossetto sul mio colletto, mostragli che non sei un hobby (piccola mia)

Sei tu quello che lo capisce sempre (oh)

Voglio, voglio dirlo ancora una volta

Vieni a mettere il tuo rossetto sul mio collo e sul mio corpo (Tesoro mio)

Solo per mostrare a queste puttane che sei mia (Oh)

Rossetto sul mio colletto, mostragli che non sei un hobby (piccola mia)

Sei tu quello che lo riceve sempre

E tu, hai già ascoltato “Lipstick” di Charlie Puth? Lascia un commento!