Mace inaugura un nuovo capitolo con il singolo “Ragazzi della Nebbia” in collaborazione con FSK Satellite e Irama

Un trio che sembra incastrarsi alla perfezione quello formato dal produttore Mace, il gruppo trap dei FSK Satellite e da Irama che insieme hanno dato vita a “Ragazzi della Nebbia“.

Si tratta del primo brano pubblicato sotto la casa discografica Island Records. “Ho un sacco di musica da farvi ascoltare e sono troppo felice di poter iniziare a condividerla con voi” ha scritto annunciandone l’uscita. Un nuovo capitolo per lui che ha voluto iniziare con una collaborazione inedita e che vede affiancarsi tre mondi differenti, ma che riescono a trovare un denominatore comune.

“La prima goccia che esce dal mio laboratorio“, così ha definito Mace -vero nome Simone Benussi– il singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Il produttore Mace

Un artista che nel corso degli anni ha vissuto diverse fasi artistiche, passando dall’hip-hop alla musica elettronica per poi avvicinarsi al rap e alla trap. Mace ha innumerevoli volti musicali e ha sempre voglia di mettersi in gioco. Ha prodotto album di successo come “Pamplona” di Fabri Fibra e il più recente “DNA” di Ghali ma tra le sue collaborazioni troviamo anche Marracash, Gué Pequeno, Clementino, Ghemon, Jake La Furia e molti altri.

Per il suo primo brano d’esordio con la nuova etichetta discografica ha voluto al suo fianco Irama, che attualmente sta vivendo un momento di grande successo con l’EP “Crepe” e il gruppo dei FSK Satellite, composto da Taxi B, Sapobully e Chiello Fsk.

Esperimento riuscito quello di Mace che con “Ragazzi della Nebbia” ha voluto inaugurare questo suo nuovo viaggio. Avete già avuto modo di ascoltare il brano? Cosa ne pensate?

Testo di Ragazzi della Nebbia di Mace, FSK Satellite e Irama

[Intro]

Bang, bang, bang, bang, bang

MACE with the beats

Nuovi cash, nuove tipe, nuovi chain

Non mi fanno più felice, ormai sono normalità, brr-pow

[Bridge 1: Taxi B]

Sì, è normale, chiedi a me

Giro dove il sole non c’è più

Sì, è normale, chiedi a me

Giro dove il sole non c’è più

Aria

La mia testa vuole aria

Non ti ho chiesto di levarla

Né di consumarla

[Interludio]

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

[Verso 1: Chiello]

Sì, è normale, serve aria, stai lontano

Non sai come usarla, non sei nel palazzo

Siamo morti nella nebbia, non si vede un cazzo

Cash money da quando ho firmato il contratto

Lean nel bicchiere con la Sprite e con il ghiaccio

Ho detto a mio fratello: “Lo sai che possiamo farlo”

Abbiamo fatto molto peggio

Non siamo morti, ora dobbiamo raccontarlo

Non sei ancora morto, non ti ho ancora sparato

[Pre-Ritornello: Irama]

Più hai, meno cose restano

Non tornano come soldi in prestito, oh

Scusa, ho il cuore nella nebbia, il ferro sulla tempia

Se non vado fuori

[Ritornello: Irama]

E non ho più freddo

Mai neve fresca, muoio da leggenda

A testa in giù, affondo, ahi

Nella nebbia, muoio da legenda

[Verso 2: Taxi B]

Ogni mese un nuovo Moncler, ah, ah

Giubbotto in pelliccia di infame

Cambio colore come banconote

Tanto quello che fai ritorna

Ah, voglio l’anima in bust down

Ho firmato in tre un contratto, FSK, eh

[Bridge 2: Taxi B]

Ogni mese un nuovo Moncler

Giubbotto in pelliccia di infame

Cambio colore come banconote

Tanto quello che fai ritorna

[Verso 3: Sapobully]

Nuovi cash, nuovi euro, nuovi chain

Non mi fanno più dormire da quando sono una star

Nuovo flex, nuova car, nuovo Rollie

Il giorno che mi shottano morirà la trap

Verso lean nella cup, la mia cup è dirty

Tremila, tre Amiri, il tuo Dio non lo sento

Ah, cocaina nelle calze

MILF nella suite, ollare the gang, gang, gang

[Pre-Ritornello]

Più hai, meno cose restano

Non tornano come soldi in prestito, oh

Scusa, ho il cuore nella nebbia, il ferro sulla tempia

Se non vado fuori

[Ritornello]

E non ho più freddo

Mai neve fresca, muoio da leggenda

A testa in giù, affondo, ahi

Nella nebbia, muoio da legenda

[Outro]

Siamo, siamo ragazzi della nebbia

Siamo, siamo ragazzi della nebbia