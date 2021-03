Tra i protagonisti del Festival di Sanremo troviamo Malika Ayane. La cantante di Milano, classe 1984, torna sul palco dell’Ariston per la quinta volta con la canzone Ti piaci così, un inno all’auto-amore ed all’essere completamente soddisfatti di noi stessi. Una canzone che è piaciuta, tanto da aggiudicarsi il quarto posto della classifica generale. Mentre ieri, durante la serata dedicata alla musica d’autore, Malika si è posizionata solo sedicesima.

Malika Ayane a Sanremo 2021: la scelta di Insieme a te non ci sto più

Per la serata cover del Festival di Sanremo, Malika Ayane ha scelto il brano Insieme a te non ci sto più. Uscito nel 1968, composto da Paolo Conte ed interpretato da Caterina Caselli, si tratta di una scelta di cuore come la cantante stessa spiega:

“Caterina è la discografica che mi ha fatto diventare quella che sono, mentre Paolo Conte è stato uno dei primi a credere in me. La mia versione di Insieme a te non ci sto più ha un arrangiamento minimalissimo. Se il rifacimento viene bene sfiora il capolavoro, se no sarà solo una brutta cover”.

La cantante Malika Ayane al Festival di Sanremo 2021

L’esibizione di Malika Ayane durante la serata cover a Sanremo 2021

Per vedere Malika Ayane sul palco dell’Ariston, è stato necessario aspettare la fine della serata poiché la sua esibizione era posizionata nella parte finale della scaletta. A differenza di altri colleghi, Malika ha scelto di esibirsi da sola senza nessun nome ad accompagnarla sulle note di Insieme a te non ci sto più. Parafrasando le sue parole, possiamo affermare che il suo rifacimento ha quasi sfiorato il capolavoro. Una versione inedita ed originale di Insieme a te non ci sto più, ma che è riuscita ad ipnotizzare i telespettatori con la cantante che non si risparmia mai sul palco e mette sempre tutta se stessa e la sua energia per far divertire ed emozionare il pubblico.

