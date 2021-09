I Maneskin sono sempre più sulla cresta dell’onda. Solo due giorni fa si sono esibiti sotto la Tour Eiffel, a Parigi, per il mega concerto globale per salvare il pianeta. Un anno davvero da incorniciare con la vittoria al Festival di Sanremo nel febbraio con il brano Zitti e Buoni fino al trionfo all’Eurovision Song Contest di Rotterdam ed il conseguente successo mondiale con il New York Times che ha parlato di loro e con il gruppo di Roma che ha battuto i Beatles su Spotify.

Quest’anno per noi è anche quello del ritorno alla normalità con i primi concerti dal vivo dopo lo stop a causa della pandemia, in vista del prossimo anno quando sono attesi grandi tour tra questi vi sarà anche il Loud Kids on Tour, il tour europeo dei Maneskin che andrà in scena dal febbraio al marzo 2022 e con i biglietti acquistabili a partire da giovedì 30 settembre. Per il momento sappiamo che i Maneskin, ovviamente, saranno protagonisti anche di un tour italiano che andrà in scena con la prima data il 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e li vedrà fare doppia tappa al Mediolanum Forum di Assago prima di arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 20 marzo ed il 23 aprile con la chiusura all’Arena di Verona. Nel mezzo del tour italiano troveremo anche quello europeo.

I membri dei Maneskin

Le date del Loud Kids on Tour dei Maneskin

6 febbraio 2022 – O2 Academy Brixton, Londra – Regno Unito

10 febbraio 2022 – Forest National, Bruxelles – Belgio

12 febbraio 2022 – Rockhal, Esch-sur-Alzette – Lussemburgo

15 febbraio 2022 – Torwar Hall, Varsavia – Polonia

18 febbraio 2022 – Stadthalle, Vienna – Austria

21 febbraio 2022 – Le Zenith, Parigi – Francia

24 febbraio 2022 – Halle 622, Zurigo – Svizzera

26 febbraio 2022 – Verti Music Hall, Berlino – Germania

28 febbraio 2022 – Mala Sportovni Hala, Praga – Repubblica Ceca

1 marzo 2022 – Barba Negra, Budapest – Ungheria

3 marzo 2022 – AFAS Live, Amsterdam – Paesi Bassi

7 marzo 2022 – Stereo Plaza, Kiev – Ucraina

9 marzo 2022 – Stadium Live, Mosca – Russia

11 marzo 2022 – Tinkoff Arena, San Pietroburgo – Russia

13 marzo 2022 – Saku Suurhall, Tallin – Estonia

14 marzo 2022 – Arena Riga, Riga – Lettonia

Come vediamo, i Maneskin saranno in giro per tutta l’Europa e sono attesi con ansia dal pubblico, a dimostrazione che il gruppo di Roma è davvero amato oltre i confini nazionali. Come se non bastasse, l’estate 2022 li vedrà protagonisti anche de Il Rock am Ring e de Il Rock am Park il 3 ed il 5 giugno 2022: due degli eventi musicali rock più celebri al mondo che andranno in scena al circuito di Nurburgring ed al Zeppelinfeld di Norimberga.

