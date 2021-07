I Maneskin sono inarrestabili. Ormai lo possiamo affermare con certezza visto che la band di Roma continua a raccogliere un successo dietro l’altro. Dopo la vittoria a febbraio del Festival di Sanremo e soprattutto la vittoria nel mese di maggio dell’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni arrivano nuove soddisfazioni.

Soddisfazioni non da poco visto che portano i Maneskin a superare uno dei gruppi più amati da sempre dal pubblico internazionale, ovvero i Beatles, oltre che, ovviamente, molti altri gruppi blasonati. Un successo inaspettato poiché solo un mese fa su Spotify i loro ascoltatori mensili erano pari a 10.5000.000. Numeri che, in meno di un mese, sono triplicati facendoli raggiungere la cifra di 29 milioni di ascoltatori mensili contro i “soli” 24 milioni dei Beatles. La band formata da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non si ferma, d’altronde anche il New York Times aveva riconosciuto il loro talento mondiale.

Foto del gruppo musicale i Maneskin

Da poco è uscito il nuovo singolo dal titolo Beggin che, nel giro di poco tempo, ha ottenuto ottimi risultati ed un ottimo riscontro da parte del pubblico arrivando al secondo posto nella Top Global di Spotify. I Maneskin sono sempre più amati a livello internazionale, è sufficiente pensare che in Germania hanno conquistato la vetta della classifica musicale con Beggin ed il quarto posto con Slave. Proprio questo successo sembrava averli fatti avvicinare ad un nuovo manager. Dopo l’addio a Marta Donà, storica manager, il gruppo di Roma sembrava molto vicino a Simon Cowell, mente di X Factor, ma i Maneskin hanno smentito questa notizia:

“Non è vero, finalmente qualcuno ce l’ha chiesto. Non vedevamo l’ora che qualcuno ce lo chiedesse per dire che non è vero”.

