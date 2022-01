Mara Sattei è una cantante di Fiumicino classe 1995. Inizia a farsi conoscere nel mondo della musica pubblicando diverse cover sul suo canale Youtube, tuttavia la vera popolarità la raggiunge partecipando alla tredicesima edizione di Amici. Una carriera in ascesa che, questa estate, l’ha vista duettare con Gazzelle sulle note di Tuttecose.

Proprio oggi, venerdì 14 gennaio, si tratta di un giorno doppiamente importante per la cantante poiché esce il suo album di debutto dal titolo Universo che conterrà 14 brani e diverse collaborazioni importanti come quelle con Tedua, con Carl Brave, con Tha Supreme e con Gazzelle, ma anche perché ha deciso di inaugurare questo momento con uno dei singoli presenti nell’album. Stiamo parlando della canzone Parentesi che la vede duettare niente meno che con Giorgia. D’altronde si tratta di un duetto importante che mette insieme una delle voci più amate della musica italiana come Giorgia ed una delle giovani voci che si stanno facendo sempre più strada come Mara. Due voci intense che, insieme, riescono a dare il loro meglio. A proposito di questa collaborazione, Mara Sattei rivela che:

“Aver avuto il grande onore di poterlo condividere con un’artista come Giorgia è stato davvero incredibile. Da subito le nostre voci insieme si sono unite alla perfezione, creando tante sfumature diverse tra loro e dando vita a qualcosa di unico. Io sono nata e cresciuta con la sua musica, e non smetterò mai di ringraziarla per aver contribuito con la sua voce immensa a questo brano”.

La cantante Mara Sattei

Il significato di Parentesi

Il brano Parentesi si ispira alla bellezza di Roma, città di Mara Sattei, in un giorno d’inverno. Sappiamo che nella vita tutto ha un inizio ed una fine. Certo, sarebbe bello se si trattasse di un cerchio senza fine con nuovi inizi e basta, ma purtroppo arriva il momento in cui il cerchio tende a diventare stretto. Viviamo momenti di felicità, ma anche di tristezza. In mezzo a tutto questo, però, ci sono delle parentesi: dei piccoli attimi che vale la pena vivere e che ci rendono felici della nostra vita. Il tema principale, a discapito di quanto si possa pensare, non è l’amore, ma è la vita in sé che, con l’aiuto dell’amore, diventa ancora più completa. Parentesi racconta la voglia di sentirsi liberi anche in mezzo al disordine come cantano “Tra tutte le cose che c’ho in borsa cerco te che sei finito nella tasca a destra, dentro la mia testa”. La cantante sul brano afferma che:

“Parentesi è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri. Tutte le parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all’interno dei nostri capitoli”.

E tu conoscevi Mara Sattei? Cosa ne pensi di questo duetto con Giorgia? Ti aspettiamo nei commenti!