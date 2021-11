Se siete appassionati del cooking show Masterchef Italia, che ormai impazza su Sky da ben undici anni, questo è proprio il post che fa per voi. Curiosi, infatti, di sapere cosa accadrà nella prossima stagione della gara di cucina più famosa in Italia, e non solo?

Grandi novità in arrivo? Parrebbe proprio di sì, e gli amanti della cucina e dei talent show si scaldano già a ritmo di musica, come si può vedere dal video ufficiale rilasciato dalla rete, evidentemente pronti a seguire la nuova edizione del cooking show più famoso e più seguito degli ultimi anni.

Il canale ufficiale Instagram del programma, infatti, ha lanciato il primo promo di questa stagione, l’undicesima, dando succulente notizie anche rispetto alla data di inizio e ai presentatori che, come già era noto, sono stati tutti riconfermati: gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno ancora una volta i protagonisti del programma, pronti a regalare lezioni di cucina, qualcuna anche di vita, e a far fare tante risate agli aspiranti chef in gara per conquistare il titolo di miglior cuoco amatoriale italiano.

“Forza!”, “Tra un po’ mi parte un neurone”, “Secondo me c’è un problema con il sale”, “Come on”, “Questo è un mappazzone” sono solo alcune delle citazioni dei giudici diventate famose e virali negli anni, e entrate a far parte del linguaggio comune dei molti fan che seguono la trasmissione e mano citare i loro beniamini chef. Le ricordate anche voi?

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli durante una puntata di MasterChef 11.

Tutte le novità di MasterChef Italia 11

La prima puntata di questa undicesima stagione andrà in onda il 16 dicembre 2021, data confermata da un promo che ha svelato il primo importante appuntamento di quest’anno. A quanto trapelato, inoltre, ci saranno i primi quattro episodi, divisi in due puntate, che saranno utili a selezionare e a formare la masterclass di questa tornata.

Successivamente i giudici assegneranno i grembiuli e a seconda del colore ricevuto, si presenteranno diverse situazioni per i concorrenti: alcuni di loro potranno volare direttamente nella masterclass, mentre altri dovranno ancora partecipare alle selezioni. Anche quest’anno, inoltre, ci saranno i grembiuli con la firma dei giudici, che permetteranno a chi non è riuscito ad ottenere i voti utili per passare, di essere ripescato.

Torneranno, ovviamente, le Mystery Box, l’Invention test, le prove in esterna, lo Skill Test e infine il Pressure Test. Per il vincitore ci sarà un premio di circa 100mila euro in gettoni d’oro, e inoltre, avrà la possibilità di pubblicare un libro edito da Baldini e Castoldi con le proprie ricette originali.

Al momento non si conoscono ancora i nomi dei nuovi concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia, ma sappiamo che, oltre ai concorrenti e ai giudici, anche nelle nuove puntate vedremo ospiti noti e chef importanti. Lo scorso 4 marzo Francesco Aquila si è aggiudicato la decima edizione di Masterchef Italia. Chi ci sarà dopo di lui a raccogliere lo scettro di miglior cuoco amatoriale italiano? Per saperlo non resta che aspettare!

In attesa di avere altre notizie, ricordiamo che sarà possibile vedere il programma sul canale Sky Uno, e che l’ultimo episodio, dopo l’esordio del 16 dicembre, dovrebbe essere trasmesso giovedì 3 marzo 2022. E voi siete pronti? Seguirete il programma? Scrivetecelo nei commenti!