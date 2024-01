Megan Thee Stallion e Nicki Minaj” sono al centro di una faida che sta infiammando oramai da giorni i social media. “Big Foot” è la traccia con la quale la regina del gioco ha voluto dire la propria, dando seguito ad una lunga serie di tweet.

La relazione professionale tra le due risale al 2019, quando era uscita “Hot Girl Summer” un brano che, nato quasi per caso, aveva unito le fan base regalando loro una hit disco di platino.

Nicki Minaj e Megan Thee Stallion ai ferri corti già dal 2020

Rumour relativi a dissapori tra le rapper avevano iniziato a circolare già nel 2020. In quell’anno, infatti, Megan aveva unito le forze con Cardi B nella smash-hit “WAP”. I follower di Nicki avevano accusato l’artista texana di essersi schierata contro la loro beniamina, ma nessuna delle parti aveva poi detto la propria in merito.

La situazione è rimasta abbastanza tranquilla fino all’arrivo di “Red Ruby Da Sleeze”. Nel brano, uno dei migliori compresi in Pink Friday 2, Nicki Minaj introduce la sua nuova alter-ego: una rossa senza filtri che non ha paura di esprimersi e dare sfogo ai propri pensieri. A destare l’attenzione ha pensato una barra con la quale la rapper dice:

“But I don’t f**k with horses since Christopher Reeves (Uh-oh)”

Il riferimento è ad un attore rimasto paralizzato, negli anni ’90, nel corso di una competizione equestre. Tuttavia, le fan base hanno dato una seconda lettura: un riferimento al fatto che Onika non se la fila più con i cavalli, stalloni compresi…

Ecco poi il lancio di “Hiss”, ossia la miccia che ha fatto esplodere la bomba. I riferimenti, non molto velati, a Nicki Minaj si trovano nelle barre:

“I can never be judged by a b***h that was dancin’, makin’ R. Kelly go viral”

E nella successiva:

“These h**s don’t be mad at Megan, these h**s mad at Megan’s Law”

La prima si riferisce al testo di “Up In Flames”, nel quale Nicki citava R. Kelly. La seconda, invece, rimanda ad una legge federale statunitense che garantisce la pubblicità delle informazioni relative alle persone accusate di violenza sessuale: Kenneth Petty, marito di Onika, è registrato come sex offender dopo essersi dichiarato colpevole di tentato stupro all’età di 16 anni.

Il pubblico è sempre stato molto critico nei confronti di Kenneth che, prima di sposare la rapper, ne era stato conoscente fin da ragazzi. Sul punto, Nicki Minaj ha espresso la propria opinione in “My Life”, un inno alla sua libertà di amare e frequentare chiunque voglia.

Nicki non ha così digerito il fatto che il nuovo singolo di Megan Thee Stallion citi, indirettamente, il marito. In prima battura, la regina del gioco si è lasciata andare ad una serie di tweet con i quali ha deriso gli scarsi risultati commerciali della collega unitamente ad alcuni atteggiamenti poco puliti mantenuti nei suoi confronti.

Megan ha mantenuto il silenzio da venerdì, limitandosi a promuovere il nuovo brano unitamente al video ufficiale. Nicki ha così deciso di lasciare spazio alla musica e, in particolare, all’inedito “Big Foot”.

Una diss track in piena regola con la quale Onika non risparmia un colpo alla collega. Non solo la regina del gioco attacca l’incapacità di Megan di rappare, i suoi comportamenti dubbi e il tentativo di replicarne il successo, ma le dà 24 ore per rispondere: in caso contrario, Nicki Minaj condividerà una seconda traccia.

E tu cosa ne pensi del dissing tra Megan Thee Stallion e Nicki Minaj? Lascia un commento