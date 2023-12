Dopo la fortunata collaborazione che ha portato alla luce nel lontano 2009 “Seeing green“, il duo formato da Nicki Minaj e Drake è tornato in questo freddo dicembre a regalarci una nuova canzone imperdibile: si intitola “Needle” e tra poco, qui di seguito, andremo ad analizzarne il significato del testo.

Il brano in questione rappresenta la nona traccia dell’ultimo progetto discografico della rapper americana, chiamato “Pink Friday 2“, che è formato da un totale di 22 canzoni nelle quali Nicki Minaj si trova a duettare con numerosi voci note del panorama musicale attuale: oltre a Drake, compaiono infatti anche i nomi di Future, Lil Wayne e J.Cole, tra i tanti altri.

Significato di “Needle”

Il brano racconta a due voci una relazione contorta vissuta tra due individui. Gli amici di lui l’hanno messo in guardia dalla donna e non hanno la minima fiducia nella durata del loro rapporto, ma nonostante ciò la storia tra i due continua comunque, anche se tra alti e bassi, pervasa soprattutto da un profondo e passionale desiderio fisico. La ragazza, nel testo, viene definita “un ago in un pagliaio” e, pur sapendo di fare “a volte la matta“, è contenta di essere ancora la compagna dell’altro.