Anche nel 2021 abbiamo trascorso molto più tempo del solito al chiuso. In questi momenti la TV è stata ancora una volta un’ancora di salvezza, portando le migliori Serie TV degli ultimi 12 mesi direttamente nei nostri salotti o camere quando ne avevamo più bisogno. Se volevi un’altra prova che la TV non è morta, il 2021 te ne ha date parecchie.

L’anno però è finito ed è il momento di dare dei giudizi e, soprattutto, premiare queste serie TV che ci hanno tenuto compagnia. In questa classifica che raccoglie le migliori Serie TV del 2021 troverai horror intrisi di sangue, racconti che fanno riferimento agli anni ’80, misteri di omicidio calorosamente divertenti, drammi satirici anticapitalisti, deliziose commedie romantiche e drammi storici che hanno meritato di essere raccontati.

Attraverso i commenti ti invitiamo a dirci quali sono le tue Serie TV preferite del 2021.

Buona lettura.

19 Reservation Dogs La serie comica di Sterlin Harjo e Taika Waititi (Jojo Rabbit, Thor: Ragnarok) segue quattro adolescenti indigeni, interpretati da D’Pharaoh Woon-A-Tai (Creeped Out), Devery Jacobs (American Gods), Paulina Alexis (Ghostbusters: Afterlife) e da Lane Factor. Decidono di chiamare il loro gruppo di amici Reservation Dogs, e la loro missione è quella di fuggire dalla loro cittadina rurale dell’Oklahoma e onorare il sogno del loro defunto amico di trasferirsi in California. Per realizzare il sogno dell’ex quinto Reservation Dogs, iniziano a fare delle rapine. Ma non sarà molto facile fare i colpi, dato che dovranno affrontare una banda rivale e alcuni fastidiosi abitanti locali. Questa storia creata da un team di registi, scrittori e attori prevalentemente indigeni, è abbastanza originale e sarai contento di vederla dall’inizio alla fine.

18 Lucifer (Stagione 6) La sesta stagione è anche l’ultima della serie. In quest’ultimo capitolo capiamo ancora meglio il significato di questo show: come le persone hanno la capacità di cambiare il destino che pensavano di meritare. A volte il destino è malleabile e a volte un destino che sembra essere una punizione è un’assoluta benedizione. Ma niente di tutto questo è vero per le persone che non si aprono all’auto-miglioramento e all’auto-riflessione, come fa Lucifer. Non è un caso che sia il primo episodio della serie che il finale finiscano nello studio di una terapista. Per cinque stagioni abbiamo visto Lucifer lavorare su se stesso. La sesta stagione gli permette finalmente di usare tutto ciò che ha imparato per raggiungere il suo destino.

17 Dopesick – Dichiarazione di dipendenza La serie TV, basata sul libro di Beth Macy Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America, racconta l’ascesa della devastante epidemia di oppiacei in America attraverso la vendita astronomica di OxyContin. Saltando tra il 1986 e il 2005, Dopesick segue i membri della famiglia Sackler, le agenzie di regolamentazione federali e i rappresentanti di vendita complici nella diffusione di OxyContin insieme agli investigatori e ai procuratori distrettuali che hanno lavorato per fermarli. Adattata da Danny Strong e diretta da Barry Levinson, Dopesick non è certo semplice da vedere perché, nel 2021, lottiamo ancora contro il Covid-19. Quindi, può incutere tensione guardare un buon medico, che si preoccupa profondamente dei suoi pazienti, essere preso in giro circa la sicurezza di un farmaco. Poche serie riescono ad affrontare i temi di avidità e manipolazione come fa Dopesick.

16 Cobra Kai (Stagione 3) Ci sono molte ragioni che spiegano il successo di Cobra Kai, ma riguardano tutte una cosa: l’amore. I sequel spesso non riescono a dare una nuova spinta a una saga ma i creatori di Cobra Kai – Josh Heald, Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz – hanno creato un bellissimo omaggio, quasi romantico, per l’originale Karate Kid. La terza stagione, nominata agli Emmy come miglior serie comica, è stata la migliore delle 3 uscite fino ad ora. Con Miguel (Xolo Maridueña) su una sedia a rotelle dopo essere stato gettato giù da una scala, abbiamo assistito a montagne russe emotive. A questo aggiungi il ritorno di Elisabeth Shue e Chozen (Yuji Okumoto) di Okinawa. Cobra Kai per ora ha dato i calci giusti e nei prossimi giorni uscirà la stagione 4. Leggi la recensione della terza stagione di Cobra Kai per maggiori informazioni.

15 Loki Loki di Tom Hiddleston è sempre stato una delle più grandi risorse del Marvel Cinematic Universe. Tanto malizioso quanto affascinante e insicuro. Quindi ci sembra giusto che la sua prima uscita da solista si sia rivelata come una tra le migliori offerte per il piccolo schermo del 2021. Il finale, altamente sottovalutato, ha lasciato più domande che risposte, ma ha creato un personaggio chiave per l’universo e ha introdotto una seconda stagione… Loki sarà la prima serie MCU ad ottenere un secondo capitolo.

14 The Serpent The Serpent segue Tahar Rahim nei panni del truffatore francese e assassino Charles Sobhraj. Questa serie TV è basata su una storia vera e si focalizza anche sulla cattura e processo del criminale. Le ambientazioni sono bellissime e ti riportano magicamente agli anni ’70. Alcuni scenari e gli abiti dell’epoca meritano da soli la visione di The Serpent. Oltre a questo, anche le sottotrame che coinvolgono le vittime del serpente, danno un qualcosa in più a questa serie TV e ci aiutano a capire quanto fosse inquietante e privo di sentimenti mister Sobhraj. Leggi la recensione di The Serpent per maggiori informazioni.

13 Arcane Abbiamo visto diversi adattamenti di videogiochi negli ultimi anni, ma nessuno è riuscito a lasciare un’impressione così grande come Arcane ha fatto quest’anno. Basato su League of Legends, questa serie animata ci porta in una città fantastica divisa in due, dove vivono due sorelle colte nel mezzo del conflitto. Con le fantastiche esibizioni vocali di Hailee Steinfeld ed Ella Purnell, la storia di Vi e Jinx è sia emozionante che straziante, poiché le vediamo crescere da bambine a donne adulte che cercano di correggere i loro errori passati. Arcane vanta l’animazione visivamente più sbalorditiva da Into the Spider-Verse, con lo studio Fortiche che offre una miscela unica di animazione 2D e 3D per creare un’estetica visiva impressionante.

12 Tenebre e Ossa In tutta onestà, Tenebre e Ossa non sta reinventando la ruota, ma se sai di volerti tuffarti a capofitto in un nuovissimo mondo fantasy, questa serie ti sorprenderà. A parte qualche sequenza di CGI non proprio ottimale, le abilità legate alla luce di Alina e le ciocche di ombre di Kirigan sono bellissime da vedere sullo schermo. Addirittura vorresti che Alina utilizzasse i suoi poteri per far splendere tutti i personaggi oscuri… Eppure, è anche grazie a loro – e a tutto il cast di supporto – che Tenebre e Ossa si distingue dalle altre serie o film Young Adult. Leggi la recensione di Tenebre e Ossa per maggiori informazioni.

11 Succession (Stagione 3) Il 2021 sarà ricordato come l’anno in cui Succession è diventato stratosferico. La Serie TV è tornata per una terza stagione inquadrando scelte aziendali ad alto rischio, insulti feroci e fasi drammatiche assolutamente avvincenti. Logan Roy (Brian Cox) sta facendo lavorare i suoi figli più che mai per essere il prossimo a governare Waystar Royco; Roman (Kieran Culkin) sta facendo del suo meglio per lavorare con i migliori; Shiv (Sarah Snook) sta cercando disperatamente di essere inclusa; Connor (Alan Ruck) non lascerà andare i suoi sogni presidenziali e l’ex numero uno Kendall (Jeremy Strong) è davvero diventato un furfante, desideroso ancora una volta di abbattere suo padre.

10 Ted Lasso (Stagione 2) La visione positiva della vita Ted Lasso se l’è duramente guadagnata dopo le difficili prove e tribolazioni che ha sopportato. Gran parte della seconda stagione è incentrata sull’allenatore baffuto che affronta le sue emozioni represse e la riluttanza ad affrontare le sue delusioni, incluso il suo matrimonio fallito e il suicidio del padre. Questo approccio ha aiutato Ted Lasso, l’uomo e la Serie Tv, a evitare un flop nella seconda stagione e a rendere i fan più eccitati che mai per l’uscita della terza e ultima stagione.

9 Hacks Una giovane scrittrice di commedie viene – dimenticata – dopo che alcuni vecchi tweet riaffiorano sul web. Ma quando il suo manager la accoppia con un altro dei suoi clienti – una comica anziana che lotta per rimanere sulla cresta dell’onda – le cose iniziano a funzionare per il meglio! La nuova arrivata Hannah Einbinder interpreta Ava al fianco di Jean Smart nei panni della veterana Deborah Vance, e la loro chimica risulta perfetta in questa prima stagione. Sceneggiatura, svolte inaspettate e un brillante cast di supporto fanno di Hacks una serie TV originale ed emozionante.

8 Squid Game La serie più vista su Netflix fino ad oggi merita tutto il clamore e il plauso che ha generato sin dalla sua prima apparizione sul servizio di streaming, avvenuta a settembre. Questa serie TV sudcoreana fa commenti potenti sul capitalismo, lotte finanziarie e la disparità di classe attraverso una narrazione profondamente coinvolgente. Il linguaggio visivo e i personaggi complessi ma ben sviluppati rendono i momenti di violenza e disperazione intensamente emotivi. E la visione magistrale del creatore-sceneggiatore-regista-produttore Hwang Dong-hyuk è accompagnata da una recitazione di prim’ordine per gentile concessione di Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon, HoYeon Jung, O Yeong-su, Heo Sung -tae, Anupam Tripathi e Kim Joo-ryoung, molti dei quali già noti in Corea del Sud prima di Squid Game. Leggi la recensione di Squid Game per maggiori informazioni.

7 Only Murders In The Building L’amicizia duratura dei The Martins (Steve e Short) continua produrre delizie. La loro ultima collaborazione potrebbe anche essere la migliore di sempre. Si tratta di una commedia drammatica insolita in cui il dinamico duo si riunisce e smette di litigare per risolvere un omicidio nel loro sontuoso condominio di New York. I due sono elettrizzati dalla presenza impassibile, pungente e giovanile di Selena Gomez nei panni di un vero appassionato di podcast sul crimine che diventa il membro finale di questo triangolo. Eccentrico e divertente, Only Murders in The Building riesce ad esplorare i personaggi meglio di qualsiasi altro dramma comico uscito nel 2021.

6 Midnight Mass Se hai già visto The Haunting Of Hill House, allora conoscerai le qualità di Mike Flanagan nel realizzare super serie horror. Midnight Mass esplora traumi familiari, la fede, il senso di colpa, l’alcolismo e i fantasmi del passato che si rifiutano di morire. Flanagan rimugina di nuovo sulle sue ossessioni chiave, trasformandole in un racconto in stile Stephen King. Leggi la recensione di Midnight Mass per maggiori informazioni.

5 Wandavision La prima serie Marvel uscita su Disney+ ha chiarito che l’MCU ha intenzione di dedicare tempo e risorse anche sul piccolo schermo. E WandaVision è stato immediatamente qualcosa di speciale: una meditazione sul dolore, la perdita e l’amore, che porta Wanda Maximoff e il suo amante Vision nella città televisiva retrò di Westview. Qui possono finalmente vivere la vita domestica che non avevano mai avuto.

4 La ferrovia sotterranea Nel 2016 Barry Jenkins ha realizzato un capolavoro cinematografico chiamato Moonlight; nel 2021 ha fatto lo stesso ma per la TV con La ferrovia sotterranea. La trama è semplice: due schiavi, Cora (Thuso Mbedu, formidabile) e Caesar (Aaron Pierre), fuggono dalla loro piantagione usando una (fittizia) ferrovia sotterranea per cercare di trovare un rifugio. L’approccio di Jenkins è radicale. La sua storia è piena di gioia, risate e amore, e racconta tutto attraverso un realismo magico (complimenti al direttore della fotografia James Laxton e al compositore Nicholas Britell). Nel 2021 si parla tanto di TV cinematografica. Pochi riescono a farla e comunicarla così facilmente e in modo così commovente come La ferrovia sotterranea.

3 Maid Come ogni altra serie uscita all’inizio di questo autunno, Maid è stata inghiottita dalla popolarità di Squid Game. Ma frugare nella Top 10 di Netflix in quei giorni ci ha permesso di scoprire un autentico gioiello, addirittura più brillante del comunque ottimo show coreano. La miniserie segue Margaret Qualley nei panni di una sopravvissuta agli abusi domestici che lotta per fuggire dalla sua relazione e creare un’esistenza vivibile per lei e sua figlia. Abbiamo trovato incredibile la performance della spesso sottovalutata Andie Macdowell, che è la vera madre di Qualley. Nessuna Serie TV uscita negli ultimi anni ha gettato una luce così ponderata su questioni socioeconomiche come questa, sulle barriere all’ingresso che affliggono milioni di americani e, persone in generale, mentre tentano di migliorare la propria vita. Leggi la recensione di Maid per maggiori informazioni.

2 The White Lotus Noi siamo grandi fan di Mike White, quindi avremo inserito questa Serie TV nella classifica anche in caso di flop clamoroso. Ma fortunatamente per tutti noi, è un capolavoro e, a differenza delle precedenti “gemme nascoste” dell’artista, non abbiamo bisogno di convincere nessuno circa la bontà di questo lavoro. Questa serie di ensemble ambientata alle Hawaii è la perfezione da ogni angolazione: un’accusa meticolosa contro i privilegi dei bianchi e una vetrina per alcune delle migliori performance comiche dell’anno.