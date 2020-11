La collaborazione tanto attesa e desiderata tra Miley Cyrus e Dua Lipa è finalmente qui: ecco “Prisoner”

Miley Cyrus e Dua Lipa pubblicano dopo tanto attesa la loro prima collaborazione: si tratta del singolo “Prisoner“. Se ne è parlato molto, le due dirette interessate lo hanno lasciato intendere più volte fino a quando Miley non lo ha confermato ufficialmente il mese scorso. Il brano farà parte del suo nuovo album, “Plastic Hearts“, che sarà disponibile dal 27 novembre.

Quando due artiste di rilievo come loro decidono di lavorare insieme si diffonde automaticamente dell’euforismo tra la folla che non vede l’ora di poter ascoltare il brano. È esattamente quello che è accaduto nel loro caso e le aspettative non sono state deluse.

“Prisoner” è il perfetto incontro tra due strade che viaggiono vicine ma parallele: il punk-rock anni 70′-80′ di Miley e la disco music di Dua. In omaggio a quest’ultima, quasi a chiudere un cerchio, il brano ha un chiaro riferimento al brano di Oliva Newton-John “Physical“, che a sua volta è stato utilizzato per l’omonimo singolo tratto da “Future Nostalgia“.

Il testo parla di una relazione tossica dalla quale non si riesce a trovare la forza di fuggire. “Non riesco a toglierti dalla testa / Il Signore sa che ci ho provato un milione di volte / Perché non riesci semplicemente a lasciarmi andare?“.

Pubblicato anche il video ufficiale che nel giorno della sua uscita sta attirando senza dubbio tutta l’attenzione. Miley e Dua si divertono e mostrano una sensuale complicità, finendo per salire sul palco dove si esibiranno dinnanzi a una folla.

E su un palco insieme ci saliranno presto sul serio. Dua ha infatti annunciato che Miley sarà ospite dell’evento esclusivo “Studio 2054” che terrà in streaming il 27 novembre. Le due artiste eseguiranno per la prima volta insieme proprio il loro brano “Prisoner“. I biglietti per partecipare sono attualmente in vendita QUI.

In attesa del nuovo materiale che regaleranno al pubblico, voi fateci sapere cosa ne pensate di questa collaborazione nei commenti!

Traduzione testo di Prisoner di Miley Cyrus e Dua Lipa

[Intro]

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mente, dalla mia mente

Il Signore sa che ci ho provato un milione di volte, un milione di volte

Perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

[Verso 1]

Strafatta dei miei sentimenti, le mie mani sono legate

La tua faccia sul mio soffitto, fantastico

Oh, non riesco a controllarlo, non riesco a controllarlo

Cerco di sostituirlo con le luci della città

Non fuggirò mai, ho bisogno del brivido

Oh, non riesco a controllarlo, non riesco a controllarlo

[Pre-Ritornello]

Tu continui a rendere difficile rimanere

Ma io continuo a non riuscire a fuggire via

Voglio sapere perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

[Ritornello]

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mente, dalla mia mente

Il Signore sa che ci ho provato un milione di volte, un milione di volte

Perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mente, dalla mia mente

Il Signore sa che ci ho provato un milione di volte, un milione di volte

Perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

[Verso 2]

Ho provato il Paradiso, ora non riesco a vivere senza

Non posso perdonarti e il tuo amore è il più forte

Oh, non riesco a controllarlo, non riesco a controllarlo

[Pre-Ritornello]

Tu continui a rendere difficile rimanere

Ma io continuo a non riuscire a fuggire via

Voglio sapere perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

[Ritornello]

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mente, dalla mia mente

Il Signore sa che ci ho provato un milione di volte, un milione di volte

Perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mente, dalla mia mente

Il Signore sa che ci ho provato un milione di volte, un milione di volte

Perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

[Outro]

Non riesco a toglierti dalla mente, dalla mia mente

Perché non riesci a lasciarmi andare??

Un milione di volte

Voglio sapere perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

Voglio sapere perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

Voglio sapere perché non riesci, perché non riesci a lasciarmi andare?

Testo di Prisoner di Miley Cyrus e Dua Lipa

[Intro]

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Verse 1]

Strung out on a feeling, my hands are tied

Your face on my ceiling, I fantasize

Oh, I can’t control it, I can’t control it

I try to replace it with city lights

I’ll never escape it, I need the high

Oh, I can’t control it, I can’t control it

[Pre-Chorus]

You keep making it harder to stay

But I still can’t run away

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

[Chorus]

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Verse 2]

I tasted Heaven, now I can’t live without it

I can’t forget you and your love is the loudest

Oh, I can’t control it, I can’t control it

[Pre-Chorus]

You keep making it harder to stay

But I still can’t run away

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

[Chorus]

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times

Why can’t you, why can’t you just let me go?

Prisoner, prisoner, locked up

Can’t get you off my mind, off my mind

Lord knows I tried a million times, million times

Why can’t you, why can’t you just let me go?

[Outro]

Can’t get you off my mind

Why can’t you just let me go?

Million times

I wanna know why can’t you, why can’t you

I wanna know why can’t you, why can’t you

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?