Jason Momoa sarà la star dell’adattamento cinematografico tratto dal popolare videogioco “Minecraft” prodotto dalla Warner Bros. Per Jason Momoa è un periodo particolarmente ricco di impegni lavorativi, infatti sarà, protagonista della serie tv “See” e della serie da lui creata, “Chief of War”, in onda su Apple TV.

Prossimamente, lo vedremo anche in “Slumberland” su Netflix, in “The Last Manhunt”, in “The Lost Kingdom” e, nel 2023, nel decimo capitolo di “Fast & Furious“, dove sarà l’antagonista principale di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel.

Il gioco Minecraft si svolge in prima persona e a seconda della modalità prescelta, si possono esplorare mondi, estrarre materie prime e costruire strutture, dando libero sfogo alla propria fantasia e creatività.

Le prime anticipazioni di Minecraft con Jason Momoa

Al momento, non ci sono dettagli sulla trama. Le prime anticipazioni riguardano la presenza di Ender Dragon, che sarà l’antagonista del live-action e che metterà a soqquadro il mondo circostante. Una giovane ragazza e il suo gruppo di alleati proveranno a fermare la minaccia che cerca di invadere il mondo.

Il film è in lavorazione già dal 2019 e, in realtà, era previsto nelle sale cinematografiche lo scorso 4 Marzo, ma alcune divergenze con il precedente regista, Peter Sollett, hanno portato non solo al rinvio della pellicola a data da destinarsi ma anche a un cambio del regista stesso, con il film ora nelle mani di Jared Hess.

I produttori, invece, saranno Mary Parent e Rory Lee, che hanno avuto un grande successo con “Dune“.

In passato si era pensato di affidare il ruolo a Steve Carell come possibile protagonista di un adattamento cinematografico. Ora, però, la scelta è ricaduta su Jason Momoa, anche se ancora non si hanno notizie sul ruolo che interpreterà.

E tu, che ne pensi del live-action su Minecraft con Jason Momoa? Dì la tua con un commento!