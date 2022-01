Morbius, l’atteso spinoff di Spider-Man, non sarà sul grande schermo come previsto a gennaio 2022. Sony Pictures ha infatti annunciato che l’uscita nelle sale è stata posticipata, ancora una volta, dal 28 gennaio al 1 aprile.

L’attesissimo film che ha come protagonista il sempre più ricercato Jared Leto (Gli anni dei ricordi, Chapter 27 – L’assassinio di John Lennon, Zack Snyder’s Justice League), ha dunque avuto un’ulteriore battuta di arresto. L’attore, inoltre, aveva recentemente anticipato che il film potrebbe servire come punto di partenza per un futuro progetto sui Sinistri Sei della Marvel, ovvero la nota e famigerata squadra di cattivi di Spider-Man, introdotta per la prima volta nel 1964 in The Amazing Spider-Man Annuale n. 1.

Ecco qui il suo commento a questo proposito:

“La versione cinematografica di Morbius che stiamo portando ora, fa anche parte di un universo molto più grande. Se hai visto l’ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home, sai che il multiverso si è ufficialmente aperto e ci sono tutti i tipi di opportunità per i cattivi di incontrarsi, prosperare e forse anche coltivare i loro intenti più sinistri. È tutto ciò che dirò per ora.”

Ma come mai è stata posticipata l’uscita del film Morbius nelle sale ancora una volta?

Jared Leto in un’immagine del 2020

È stata Sony Pictures a posticipare Morbius in primavera

A quanto pare, dunque, la scelta di spostare l’uscita da fine gennaio ai primi di aprile 2022 è stata presa proprio dalla Sony Pictures, che aveva già rinviato l’uscita un anno fa. La colpa è ancora una volta della terribile pandemia che ci ha attanagliati negli ultimi due anni: l’ultima ondata di Covid 19 sta iniziando a colpire il settore della distribuzione cinematografica in Nord America.

E, ancora, con la provincia canadese dell’Ontario che chiude temporaneamente i cinema e la Sony Pictures che decide quindi di rinviare nuovamente l’uscita dello spin-off di Spider-Man. La pellicola che da tempo ormai incredibile sta subendo continui slittamenti, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, è stata ancora una volta penalizzata.

Morbius, prodotto da Sony e distribuito dalla Columbia Pictures, avrebbe dovuto essere il primo, in ordine cronologico di uscita, di una serie di offerte del 2022 basate sui fumetti. Tuttavia questo cambio di rotta causato dalla pandemia lo renderà non più il debutto in materia di cinecomics, facendolo uscire come secondo titolo per amanti delle trasposizioni su grande schermo delle pagine dei fumetti.

La nuova data stabilita, quella del 1 aprile, rende quindi la pellicola il secondo film della lista, visto che uscirà poche settimane dopo il reboot di The Batman della Warner Bros, con protagonista l’attore Robert Pattinson (Harry Potter e il calice di fuoco, Twilight, Waiting for the Barbarians) in versione supereroe molto tormentato, quasi irriconoscibile, e ispirato in questa nuova versione alla figura di uno degli artisti più tormentato dal proprio io della storia dell’umanità, ossia il cantutore e chitarrista statunitense Kurt Cobain (Bleach, Nevermind, In Utero), morto nel 1994.

Al momento, comunque, non ci sono dichiarazioni ufficiali rispetto a questa decisione, se non che la notizia del ritardo dell’uscita nelle sale cinematografiche del film è arrivata circa una settimana dopo la conferma che il film, diretto da Daniel Espinosa (Safe House – Nessuno è al sicuro, Child 44 – Il bambino n. 44, Life – Non oltrepassare il limite), sarebbe durato un’ora e 48 minuti (ben 108 minuti!), rendendolo 10 minuti più lungo rispetto al più recente spin-off Marvel di Sony, ovvero Venom: La furia di Carnage.

E voi cosa ne pensate di questo ulteriore rinvio? Lasciate un commento per dire la vostra!