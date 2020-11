Una serata all’insegna della musica quella degli MTV EMA: ecco tutti i vincitori di questa edizione e le migliori esibizioni

Presentati dalle Little Mix sono andati in onda gli MTV EMA che si sarebbero dovuti tenere a Budapest ma che per il rispetto delle norme di sicurezza non hanno potuto avere luogo sul posto. Ogni artista si è esibito registrando in un luogo differente e le performance sono state trasmesse in collegamento.

La capitale ungherese è stata riconfermata come sede per l’evento nel 2021, nella speranza che questo possa avvenire. Nonostante tutto un omaggio a Budapest è stato realizzato da David Guetta che insieme a Raye ha eseguito il brano “Let’s Love” nelle meravigliose terme della città.

Tra le migliori esibizioni della serata troviamo quella delle conduttrici: le Little Mix -con una componente in meno a causa dell’assenza per motivi di salute di Jesy Nelson- hanno dato prova del loro talento ballando e cantando la loro “Sweet Melody.” Un’altra performance che ha lasciato di stucco il pubblico è stata quella di Doja Cat che ha portato una versione rock del suo celebre brano “Say So“, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria presenza scenica.

Lo stesso vale per YUNGBLUD. Il giovane ha -letteralmente- preso il volo per la sua “Cotton Candy“, per poi tornare con i piedi per terra e presentare “Strawberry Lipstick” con la sua carica e l’anima pop punk che lo contraddistingue. Sam Smith si è esibito sul palco di un teatro completamente vuoto interpretando il suo ultimo singolo “Diamonds“.

DaBaby ha invece portato un medley di “Rockstar“, “Blind” e “Practise” e ancora una volta ha voluto far riferimento al razzismo e alle ingiustizie subite dai neri per mano della polizia. Un’esibizione di grande impatto emotivo la sua.

Ma veniamo ai vincitori. Gli artisti più premiati della serata sono stati i BTS, il gruppo coreano si è portato a casa ben quattro delle cinque categorie nelle quali era nominato. A loro è andato il titolo di miglior gruppo, miglior fandom, miglior live virtuale e miglior canzone per “Dynamite“.

Una grande serata per le Little Mix che oltre a condurre l’evento e a esibirsi hanno anche vinto due premi: miglior artista inglese e miglior artista pop. Lady Gaga è stata decretata artista dell’anno mentre il miglior video è andato a DJ Khlaled e Drake per “Popstar“.

Nella categoria italiana a spuntarla è stato Diodato, in gara con Irama, Levante, Random ed Elettra Lamborghini. Il cantante ci ha tenuto a ringraziare con immensa felicità il pubblico postando un video su Instagram nel quale suona al pianoforte una canzoncina di ringraziamento.

Di seguito tutti i vincitori degli MTV EMA 2020:

Miglior video

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake – VINCITORE

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

Miglior artista

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga – VINCITORE

Miley Cyrus

The Weeknd

Miglior canzone

BTS – Dynamite – VINCITORE

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don’t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

Miglior collaborazione

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj – VINCITORE

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

Miglior artista pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix – VINCITORE

Miglior gruppo

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS – VINCITORE

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Miglior artista emergente

BENEE

DaBaby

Doja Cat – VINCITORE

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Miglior fandom

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS – VINCITORE

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Miglior artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G – VINCITORE

Maluma

Ozuna

Miglior artista rock

Coldplay – VINCITORE

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Miglior artista Hip Hop

Cardi B – VINCITORE

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Miglior artista musica elettronica

Calvin Harris

David Guetta – VINCITORE

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Miglior artista alternativo

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams – VINCITORE

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Miglior video con un messaggio

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let’s love

Demi Lovato – I Love Me

H.E.R. – I Can’t Breathe – VINCITORE

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

Miglior artista emergente

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD – VINCITORE

Miglior live virtuale

BTS BANG BANG CON – The Live – VINCITORE

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone – Nirvana Tribute

Miglior artista italiano

Irama

Diodato – VINCITORE

Elettra Lamborghini

Random

Levante