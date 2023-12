KAROL G chiude l’annata pubblicando “Que Chimba de Vida”, che arriva dopo la vittoria dell’artista ai Latin Grammy dove ha conquistato ben tre statuette, tra cui quella per il “Miglior Album dell’anno” con il suo disco “Manana Serà Bonito”.

L’artista ha annunciato anche un grande tour mondiale negli stadi e arene di tutto il mondo e che la vedrà protagonista di un concerto anche in Italia il 25 Giugno 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

Il significato di “Que Chimba de Vida” di KAROL G

“Que Chimba de Vida” è una celebrazione di tutto ciò che di buono ci circonda.

Il brano abbraccia tutte quelle situazioni anche difficili che però ci aiutano ad essere le persone forti che siamo oggi. Bisogna celebrare il cammino che ci ha portato qui oggi.

Se quest’anno è stato così “chimba” è perché il prossimo sarà ancora meglio!

Traduzione di “Que Chimba de Vida” di KAROL G

Oh Ehi

Patching con il mio all’AMG

Se vedi qualcosa che brilla, è lì che va KG

Passando per la strada dove ho sudato

Ma lui si sente più un bastardo perché l’ho già incoronato

Non dovevo tornare e ora abbiamo volato su un jet privato

Ho cambiato i vestiti che per Valenti non valevano

Devono parlare di me per restare trendy

E io sono discreto, ma flettente

Uffa, che scherzo della vita

Sto vivendo la vita che volevo

Parlavano male, gli facevo ingoiare la saliva

Questo è per coloro che hanno detto che non potevo

Ed eccomi qui, a vivere la chimba de vida

Ho la fottuta vita che volevo

Fare tutto quello che sognavo un giorno

Nessuna privacy, ma buona compagnia

Ci sono benedizioni, basta’

Arriviamo in discoteca, ci trattano come gangster

Una brava ragazza con un picchetto e un delinquente

Lavoro duro, non voglio la vecchia vita

Guadagno soldi chiuso in cabina

Senza calpestare nessuno, cammino sempre a modo mio

Di notte rockstar, di giorno Carolina

Sono dove volevo

Uffa, che scherzo della vita

Sto vivendo la vita che volevo

Parlavano male, gli facevo ingoiare la saliva

Questo è per coloro che hanno detto che non potevo

Ed eccomi qui, a vivere la chimba de vida

Ho la fottuta vita che volevo

Fare tutto quello che sognavo un giorno

Nessuna privacy, ma buona compagnia, ah

Ehi, ma sali, allora

Oh, Edgardo

Andiamo, Rios

Che battuta, ahahah!

mi è piaciuto

