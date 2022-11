Ieri sera c’è stato un appuntamento importante per tutti gli amanti della musica e non solo. Infatti, sono andati in onda gli Mtv Ema 2022 che hanno visto Dusseldorf, in Germania, come location e sono stati condotti da Rita Ora e da Taika Waititi, mentre in Italia il commento nella nostra lingua è stato affidato a Carolina Di Domenico ed a Jody Cecchetto.

Sono stati molti i nomi che si sono presentati sul red carpet e, come sappiamo, questi eventi sono le giuste occasioni per sfoggiare i look migliori, per poter attirare l’attenzione e per far parlare di sé stessi. E molti ci sono riusciti, chi nel bene e chi nel male. Iniziamo dai promossi e non possiamo che partire da Taylor Swift, la regina incontrastata di questi Mtv Ema 2022: colei che ha vinto di tutto e di più, il maggior numero di premi della serata e che non smette di brillare anche per quanto riguarda il suo look, infatti è spesso considerata una musa della moda da tutte le ragazze. Ieri sera si è presentata con un outfit firmato David Koma per la collezione autunno – inverno 2022/2023 così formato: body nero e sensuale, il tutto impreziosito da una catena di diamanti che funge da gonna, sandali aperti con tacco alto firmati Giuseppe Zanotti ed a completare il tutto, la sua tipica frangia, ma non il solito rossetto rosso, questa volta ha preferito un make up più delicato con ombretto verde. Medaglia d’argento per Rita Ora, conduttrice della serata, che sul red carpet ha sfoggiato un abito di pizzo nero e rosso con una scollatura provocante che lascia ben poco spazio all’immaginazione, un piccolo strascico ed i gioielli che rendevano il look ancora più brillante tra bracciali ed anelli. A brillare anche Maya Jama, la conduttrice televisiva di Bristol classe 1994, che ha indossato un abito nero attillato e trasparente che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione, anche se ovviamente indossava sotto un body color nude. La conduttrice di Love Island ha mostrato a tutti le sue curve e la sua perfetta forma fisica. Infine, spazio anche per l’Italia con la nostra Elettra Lamborghini che si è presentata con un abito bianco con cut out sui fianchi, il tutto reso ancora più prezioso da alcune gemme e dai suoi capelli con morbide onde e riga laterale. Quattro donne che hanno attirato l’attenzione per la loro bellezza e per la loro sensualità nel portare questi look senza farli risultare mai volgari.

Rita Ora Maya Jama Elettra Lamborghini

Passiamo invece ai due bocciati della serata di ieri, ma ci teniamo a precisare che si tratta di un parere della maggior parte del mondo del web, non di certo per qualcosa di personale contro determinati personaggi. Tra i bocciati troviamo un rappresentante del mondo maschile, ovvero Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, che si è presentato sul red carpet con un look total giallo: giacca e pantaloncini corti, cappuccio destrutturato e stivaletti stringati con calzini neri, un look che non è piaciuto al pubblico che lo ha trovato poco adatto sia per il clima sia per l’occasione. Un look stravagante e che è stato in grado di attirare la curiosità, ma che non è piaciuto ai più è quello di Bebe Rexha, la cantante di origine albanese classe 1989 che ha indossato un completo stravagante colore blu elettrico, circondato da un pannello a forma di foglia, una tuta attillata di velluto ed anche stivaletti abbinati.

Luca Vezil Bebe Rexha

E tu hai avuto modo di vedere gli Mtv Ema 2022? Quali sono i look che ti hanno colpito maggiormente ed, al contrario, quelli che non ti sono piaciuti? Ti aspettiamo nei commenti!