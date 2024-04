Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da oggi venerdì 5 aprile, “Musica Italiana” è il nuovo singolo di Rocco Hunt. Il brano dal sound fresco ed energico porta con sè anche una dedica alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, tanto amato e apprezzato anche all’estero.

Il significato di “Musica Italiana” di Rocco Hunt

Con immagini cinematografiche, in questo brano, che arriva dopo un anno dall’uscita del precedente singolo “Non Litighiamo Più”, Rocco Hunt racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso, magari in maniera inaspettata, che è in grado di riportare a casa.

E non importa che l’ascoltatore sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna altrove o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa, la sensazione sarà sempre la stessa. Da una parte la gioia di tornare in contatto con la propria identità culturale e dall’altra la nostalgia di casa.

Il testo di “Musica Italiana” di Rocco Hunt

Stasera la luna mi sembra sincera

Riflette ai tuoi occhi se è piena

Non parlo perché ascolto soltanto il mare dentro di noi

Lo sai, ci fa ritornare bambini ricordi anche tu? Mi chiamavi con l’anonimo

Ti mando un messaggio così ridi su ma non volevo fare il comico

Non importa se mi ricorda te questa foto dove noi due eravamo lì aspettando che

Se ne andassero quelle amiche tue

Te lo ricordi che lacrime e meteoriti ci cadevano in faccia

Ed io che su di noi mi sono fatto un film spero solo ti piaccia, ti piaccia

E si ha una sensazione strana

Come quando sono all’estero e una radio all’improvviso passa dolcemente musica italiana

E la gente canta ad alta voce poi ci fa l’amore con la musica italiana

Piovono stelle nel mare

Non le riesco a contare

Giurami che rimani qua, sei maniacale

Non vorrei perderti come quel lunedì

Che mi lasciasti solo così

Non importa se mi ricorda te questa foto dove noi due eravamo lì aspettando che

Se ne andassero quelle amiche tue

Te lo ricordi che lacrime e meteoriti ci cadevano in faccia

Ed io che su di noi mi sono fatto un film spero solo ti piaccia, ti piaccia

E si ha una sensazione strana

Come quando sono all’estero e una radio all’improvviso passa dolcemente musica italiana

E la gente canta ad alta voce poi ci fa l’amore con la musica italiana

Corre dentro l’estate, sento un ritmo che mi porta via: è poesia se la gente canta ad alta voce è la musica italiana, musica italiana, musica italiana

E la gente canta ad alta voce poi ci fa l’amore con la musica italiana

E tu, hai già ascoltato “Musica Italiana” di Rocco Hunt? Lascia un commento!