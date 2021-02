Nick Jonas torna a pubblicare musica come solista e lo fa annunciando l’uscita di un nuovo album e presentando il singolo “Spaceman”

Si intitola “Spaceman” il nuovo singolo di Nick Jonas che preannuncia così anche l’uscita di un album che potremo ascoltare il 12 marzo e che prende il titolo dal brano. No, questo non significa che i Jonas Brothers si sono sciolti -di nuovo- ma semplicemente, come avevano già preannunciato i tre fratelli, la band avremmo potuto coesistere con progetti singoli.

Lo sa bene Nick, impegnato su più fronti: dal cinema alla televisione fino alla musica, che lo vede costantemente impegnato. Il tutto riservando del tempo anche alla moglie, Priyanka Chopra, con la quale condivide l’entusiasmo dei suoi lavori.

A differenza dei precedenti brani “Spaceman” non è però una dedica alla sua amata, bensì una riflessione su quanto vissuto nel 2020, dalle elezioni americane alla pandemia. “La chiave è stata quella di cercare di dare corpo a questa idea, renderla una persona. Da qui nasce “Spaceman” perché ho pensato ‘quale è stata la cosa che più ci ha accomunato in quest’ultimo periodo? Sentirsi completamente disconnessi dal mondo“. L’uomo nello spazio che cerca di tornare a casa e di combattere la solitudine che lo attanaglia, nella speranza che tutto possa sistemarsi presto.

Nick Jonas per Spaceman

“La cosa che ci ha mantenuti speranzosi è sapere che ci sarà un domani dove tutto questo non sarà la nostra realtà” -dichiara l’artista- “e credo che tutto il progetto tracci bene questo concetto“. Il progetto in questione è un album, annunciato a sorpresa con l’uscita del singolo. Sarà diviso concettualmente in quattro parti, entro le quali saranno suddivise le tracce: distanza, indulgenza, euforia e impegno.

L’ultimo disco da solista di Nick Jonas risale al 2016 con “Last Year Was Complicated“. Nel 2019 ha invece scosso la scena musicale insieme ai fratelli Joe e Kevin, riunendo la tanto amata band dei Jonas Brothers. Il loro album “Happiness Begins” è stato un successo, aggiudicandosi il posto tra i progetti discografici più venduti dell’anno. Poi il tour mondiale che li ha riportati in pista e che si è concluso proprio a ridosso dello stop degli eventi avvenuto a causa della diffusione del Covid 19.

I suoi fratelli restano i suoi più grandi sostenitori e hanno mostrato pubblicamente l’entusiasmo e l’orgoglio che provano per lui. Allo stesso tempo i tre artisti continuano a lavorare sulla musica dei Jonas Brothers, mentre ognuno si dedica anche a impegni paralleli.

È tempo però di farci sapere cosa ne pensate del singolo “Spaceman“, fatecelo sapere nei commenti!

Traduzione del testo di Spaceman di Nick Jonas

[Verso 1]

Houston, penso che abbiamo dei problemi

Trova qualcuno che li possa risolvere

Mi sento come un uomo nello spazio

Mi sento come un uomo nello spazio

La tv mi dice cosa devo pensare

Cattive notizie, forse dovrei bere

Perché mi sento come un uomo nello spazio

Mi sento come un uomo nello spazio

[Pre-Ritornello]

Dicono sia una fase, cambierà se voteremo

E prego che sarà così, ma so che non lo farà

Sono un uomo nello spazio

Sì, sono un uomo nello spazio

E i numero sono alti ma continuiamo ad andare giù

Perché non dovrebbe vivere con qualcuno attorno

Sono un uomo nello spazio

Sì, sono un uomo nello spazio

[Ritornello]

E sto parlando a te

Ma sembra come non arrivi purtroppo

Qua fuori da solo, sono un uomo nello spazio

Già, già, sono un uomo nello spazio

Dal lato oscuro della luna

So che è triste ma è vero

Sto cercando di tornare a casa, sono un uomo nello spazio

Già, già, sono un uomo nello spazio

Qua fuori da solo

[Verso 2]

Via la maschera il minuto in cui arrivo a casa

Al sicuro ora che sono da solo

Quasi come un uomo nello spazio

Mi sento come un uomo nello spazio

Continuo a pensare che siamo vicini

Nessuna droga fino all’overdose

Sono in uno spazio aperto

Mi sento come un uomo nello spazio

[Ritornello]

E sto parlando a te

Ma sembra come non arrivi purtroppo

Qua fuori da solo, sono un uomo nello spazio

Già, già, sono un uomo nello spazio

Dal lato oscuro della luna

So che è triste ma è vero

Sto cercando di tornare a casa, sono un uomo nello spazio

Già, già, sono un uomo nello spazio

Qua fuori da solo

[Bridge]

I tempi difficili ti fanno godere il panorama

Ora penso di starcela facendo

Nell’unico modo in cui posso

Ma mi sento come un uomo nello spazio

[Ritornello]

E sto parlando a te

Ma sembra come non arrivi purtroppo

Qua fuori da solo, sono un uomo nello spazio

Già, già, sono un uomo nello spazio

Dal lato oscuro della luna

So che è triste ma è vero

Sto cercando di tornare a casa, sono un uomo nello spazio

Già, già, sono un uomo nello spazio

Qua fuori da solo

[Outro]

Non voglio stare da solo

Non voglio essere

Non voglio stare fuori da solo

Non voglio stare da solo

Non voglio essere

Non voglio stare fuori da solo

Uomo nello spazio

Testo di Spaceman di Nick Jonas

[Verse 1]

Houston, think we got some problems

Find somebody who can solve ‘em

I feel like a spaceman

I feel like a spaceman

TV tells me what to think

Bad news, maybe I should drink

‘Cause I feel like a spaceman

I feel like a spaceman

[Pre-Chorus]

They say it’s a phase, it’ll change if we vote

And I pray that it will, but I know that it won’t

I’m a spaceman

Yeah, I’m a spaceman

And the numbers are high but we keep goin’ down

‘Cause we ain’t supposed to live with nobody around

I’m a spaceman

Yeah, I’m a spaceman

[Chorus]

And I’m talking to you

But it never feels like it comes through

I’m on my own, I’m a spacеman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

From thе dark side of the moon

I know that it’s sad but it’s true

I’m tryna get home, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

Out on my own

[Verse 2]

Mask off minute I get home

All safe now that I’m alone

Almost like a spaceman

I feel like a spaceman

Keep on thinking that we’re close

No drugs still overdose

I’m in outer space, man

I feel like a spaceman

[Chorus]

And I’m talking to you

But it never feels like it comes through

Out on my own, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

From the dark side of the moon

I know that it’s sad but it’s true

I’m tryna get home, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

Out on my own

[Bridge]

Hard times make you love the view

Right now think I’m getting through

Only way that I can

But I feel like a spaceman

[Chorus]

And I’m talking to you

But it never feels like it comes through

Out on my own, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

From the dark side of the moon

I know that it’s sad but it’s true

I’m tryna get home, I’m a spaceman

Yeah, yeah, I’m a spaceman

Out on my own

[Outro]

Don’t wanna be alone

Don’t wanna be

Don’t wanna be out on my own

Don’t wanna be alone

Don’t wanna be

Don’t wanna be out on my own

Spaceman