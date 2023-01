Nicolas Cage è un attore di Long Beach classe 1964. Si tratta, senza dubbio, di uno degli attori più amati nel panorama del cinema internazionale. Protagonista di film di successo come Ghost Rider, Il mistero dei Templari, Willy’s Wonderland, Segnali dal futuro, The Rock, The Family Man, City of Angeles – La città degli angeli, Mandy, Left Behind – La profezia.

Al momento, Nicolas Cage è impegnato sul set di Renfield dove vestirà i panni di Dracula e nel tour promozionale di The Old Way, un nuovo progetto western che lo vede protagonista. Nell’ultimo periodo l’attore è stato al centro di rumors sempre più numerosi riguardo il suo possibile ingresso nel mondo di Star Wars con i suoi fan entusiasti di questa possibilità. D’altronde l’attore non ha mai nascosto la sua passione per il mondo nerd e per la fantascienza in generale e poi, diciamocelo chiaro, chi direbbe di no a Star Wars? Le persone sono disposte a fare carte false pur di farne parte. Tuttavia Nicolas Cage non la pensa nello stesso modo e ci ha tenuto a dire la sua con parole che nessuno si aspettava:

“La risposta è no. Non mi va proprio giù. Sono un Trekkie, ragazzi. Sono decisamente a bordo della Enterprise. La famiglia a cui appartengo è decisamente quella di Star Trek”.

Primo piano dell’attore Nicolas Cage

L’attore è fan di Star Trek fin dalla più tenera età ed anche crescendo non ha abbandonato questa passione, infatti ha seguito tutti gli ultimi film:

“Sono cresciuto guardando William Shatner Pensavo che Chris Pine fosse fantastico nei iflm. Penso che i loro film siano eccezionali. Mi piacciono i messaggi politici ed i sociologici contenuti in essi. Per quel che mi riguarda, ciò che amo della fantascienza e del perché sia un genere così importante, è che ti permette di dire e raccontare quello che vuoi, nel modo in cui senti di doverlo dire. Puoi andare su un altro pianeta, in un altro tempo o nel futuro, e senza che la gente ti salti addosso. Con lo sci-fi puoi davvero esprimere i tuoi pensieri come Orwell o chiunque altro e Star Trek ha sempre fatto tesoro di tutto ciò”.

Dopo queste parole, il sogno dei suoi fan di vederlo in Star Wars diventa davvero difficile ed è utopico che possa realizzarsi tanto che lui stesso ha ribadito:

“Non faccio parte della famiglia di Star Wars, ma di quella di Star Trek”.

E tu sei un fan di Nicolas Cage? Ti sarebbe piaciuto vederlo in Star Wars? Ti aspettiamo nei commenti!