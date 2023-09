Nelle scorse ore è stato rilasciato il trailer di “Dream Scenario”, commedia fantasy di produzione A24 con protagonista Nicolas Cage. L’attore, nel singolare film diretto da Kristoffer Borgli, interpreterà infatti il ruolo di un uomo comune che diventa una star quando milioni di persone iniziano inspiegabilmente a sognarlo.

La pellicola è stata scritta e diretta da Kristoffer Borgli e vede nel cast accanto a Cage le presenze di Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Gelula e Dylan Baker. Il film, produzione A24 e Square Peg, vede nel ruolo di produttori, accanto allo stesso Cage, anche Lars Knudsen, Ari Aster, Tyler Campellone e Jacob Jaffke.

Il film è stato presentato al Festival di Toronto, dove è piaciuto moltissimo e dove sta facendo parlare di sé.

Spiegazione del trailer “Dream Scenario”

Il trailer si apre con delle immagini della vita quotidiana di Paul Matthews, interpretato da Nicolas Cage, professore universitario e padre di famiglia come tanti. In poco tempo Paul diventa però famoso quando la sua figura inizia ad apparire in sogno a milioni di sconosciuti mentre dormono. Così il professore comincia a essere riconosciuto sui social o invitato in televisione.

A un certo punto, però i sogni di queste persone iniziano a diventare incubi e la mente dei sognatori si popola di stranezze che nel giro di poco tramutano la fama dell’uomo in infamia senza capire come mai ciò avvenga.

Il film uscirà nei cinema americani il prossimo 10 Novembre.

