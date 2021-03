Ornella Vanoni è più in forma che mai. La cantante di Milano, classe 1934, è inarrestabile e da oltre 60 anni sulla cresta dell’onda nel panorama della musica italiana. È tornata, dopo otto anni di silenzio, con il brano Un sorriso dentro al pianto scritto per lei da Francesco Gabbani e Pacifico che ha anticipato l’uscita dell’album Unica avvenuta lo scorso gennaio.

Da oggi, venerdì 26 marzo, è il turno di Isole Viaggianti, il suo nuovo singolo. È possibile ascoltare la canzone in radio o sulle principali piattaforme musicali in streaming. Ad attirare l’attenzione, questa volta, è chi affianca la cantante: Camilla Ardenzi, la bella nipote che compare al suo fianco anche nel videoclip ufficiale. Non è la prima volta che le due lavorano insieme. È sufficiente pensare al disco Una bellissima ragazza del 2007 che conteneva la canzone E del mio cuore. Proprio in questo brano, alla fine, si sente una voce di bambina che canta ed è proprio Camilla. A proposito della canzone scritta da Fabio Ilacqua,

Il significato di Isole Viaggianti

Ornella Vanoni afferma che:

“E’ la curiosità a portarti sui sentieri secondari, quelli che ti fanno uscire da uno schema fisso ed a scoprire cose nuove, mentre sulla strada maestra può non cambiare mai niente. Se vuoi dare gioia e felicità, ci sono le percussioni e le sonorità del Brasile, un Paese che mi piace molto”.

Il brano sembra riflettere il periodo che stiamo vivendo da ormai un anno e che vede prevalere l’irrequietezza, ma soprattutto la voglia e la necessità di fuggire da dove ci troviamo. Non per forza una fuga reale, ma anche metaforica che ci possa permette di allontanarci dalle costrizioni che viviamo, dai percorsi stabiliti. Il ritornello, che possiamo definire brioso, parla di due eterni passeggeri che si tengono per mano sorreggendosi a vicenda in cerca di sentieri secondari.

Il testo di Isole Viaggianti

Cambio città cambio visione

Lascio la storia a metà

Fra le pagine aperte del mio copione

Cambio bandiera la prospettiva

Provo a levarmi d’impaccio

Trovare uno straccio d’alternativa

Cambio città cambio visione

Lascio la storia a metà

Fra le pagine aperte del mio copione

Cambio bandiera la prospettiva

Provo a levarmi d’impaccio

Trovare uno straccio d’alternativa

Ma tienimi le mani

Noi che siamo eterni passeggeri

Sempre in cerca di sentiеri secondari

Due isole viaggianti е forestieri

Sulla via di ieri e quella che verrà

Sei tu che mi accompagni ancora

Cambio città

Cambio perfino nome

Ne ho così piene le tasche

Di voci di facce di confusione

Cambio la strada prendo un’iniziativa

Nessuno bussi alla porta

Non sono disposta alla trattativa

Camminare mi fa bene

Strada sulle suole

Vento sulle vele

Terra non si vede

Terra non si vede ancora

Non si vede ancora

Ma tienimi le mani

Noi che siamo eterni passeggeri

Sempre in cerca di sentieri secondari

Due isole viaggianti e forestieri

Sulla via di ieri e quella che verrà

Sei tu che mi accompagni ancora

Cambio

Cambio casa cambio direzione

Cambio

Prendo una strada che va chissà dove

Cambio

Cambio anche l’anima che non si vede

Cambio

Cadere poi rialzarsi e ricadere

Cambio

Seguo il mio passo vada dove vada

Cambio

Che sia la buona o la cattiva strada

Cambio

E di una vita farne due

Cambio

Ma tienimi le mani

Noi che siamo eterni passeggeri

Sempre in cerca di sentieri secondari

Due isole viaggianti e forestieri

Sulla via di ieri

Ma tienimi le mani

Noi che siamo eterni passeggeri

Sempre in cerca di sentieri secondari

Due isole viaggianti e forestieri

Sulla via di ieri e quella che verrà

Sei tu che mi accompagni ancora