Post Malone che esegue la cover del pezzo di Hootie & the Blowfish dal titolo “Only Wanna Be With You” in onore del Pokemon Day Celebration non è qualcosa che potevamo facilmente prevedere. Sapevamo che la superstar avrebbe dato il via al 25° anniversario del franchise, ma non sapevamo quanto questo sarebbe diventato importante!

All’inizio del 2021 era stato annunciato che Post Malone avrebbe onorato i Pokemon con un concerto virtuale il 27 febbraio per iniziare la celebrazione del P25. Non tutti erano contenti della cover di Hootie, infatti su Twitter alcuni hanno criticato la scelta.

Qui sopra puoi ascoltare la cover di Post Malone così puoi giudicare da solo, e non dimenticare di sintonizzarti il ​​27 febbraio per il concerto virtuale completo!

“Only Wanna Be With You” è stato pubblicato nel 1994 e ha lanciato la band guidata da Darius Rucker verso la celebrità. E’ stato uno degli album più venduti di tutti i tempi, ha venduto 10,5 milioni di copie nel suo primo anno di uscita. Nel 2018, è stato riferito che l’album ha venduto 21 milioni di unità.