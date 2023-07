Esce oggi, venerdì 28 luglio 2023, il nuovissimo album di Post Malone; si intitola “Austin” ed è il quinto della sua carriera di artista.

Non solo questo, però. A partire dalla data odierna è infatti anche possibile ascoltare su tutte le principali piattaforme di streaming musicale il brano, estratto proprio da “Austin“, “Enough is enough“, di cui qui di seguito andremo ad analizzare il significato e la traduzione del testo.

Significato di “Enough is enough”

Questo brano racconta una notte di eccessi, in cui l’artista si lascia andare all’alcol, fino a ritrovarsi totalmente in balia di se stesso e del suo senso di solitudine (“Non c’è nessuno che mi ascolta quando parlo“). Nonostante ciò, però, il suo cuore sembra battere per una persona, a cui si aggrappa nella speranza di non sprofondare (“Quando sono con te, è come se vivessi di nuovo“).

Traduzione del testo

[Verso 1]

2 AM

Avevano finito la limonata

Così mi sono sparato quella vodka liscia, comunque

Lei è entrata

Mancava la bottiglia dallo scaffale

Non posso bere da solo, siediti con me, tesoro

Poi ho iniziato a ridere

Come se fosse divertente

Ma in realtà non è divertente, uh

[Ritornello]

Portami a casa, non chiudermi fuori

È più facile lasciarmi qui per terra

Portami a casa, baby, sono fottuto ora

So che è più facile lasciarmi qui per terra

[Post-Ritornello]

Perché quando è troppo è troppo

Non riesco a stare in piedi

Non riesco a stare in piedi, non riesco a stare in piedi, perché quando è troppo è troppo

[Verso 2]

Lunghe notti nella città del peccato

Dicono che scelgo battaglie che non vincerò mai

Ho una puttana cattiva che porterà tutti i suoi amici

Ma quando sono con te, è come se vivessi di nuovo

E baby, ho la faccia di merda seduta sul marciapiede

Non c’è nessuno che mi ascolta quando parlo

Cado a terra e rido

Ma non è davvero divertente, uh



[Ritornello]

Portami a casa, non chiudermi fuori

È più facile lasciarmi quaggiù per terra

Portami a casa, baby, sono fottuto adesso

So che è più facile lasciarmi qui per terra

[Post-Ritornello]

Perché quando è troppo è troppo

Non riesco a stare in piedi (Io, Io)

Non riesco a stare in piedi, non riesco a stare in piedi, perché quando è troppo è troppo (io, io)

Hah, hah, non riesco a stare in piedi

Ah-ah-ah, io, non riesco a stare in piedi, non riesco a stare in piedi

[Outro]

2 AM

Avevano finito la limonata

Così mi sono sparato quella vodka liscia, comunque (Ooh).

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Enough is enough”, diteci nei commenti che cosa pensate di questo brano!