Post Malone propone oggi, Venerdì 4 Agosto 2023, la sua nuova canzone dal titolo “Joy”. Il brano è incluso come bonus track nella versione digitale del suo ultimo album “Austin” rilasciato solo sette giorni fa.

Il progetto musicale è dunque fortemente autobiografico, come appunto la scelta del titolo suggerisce. Austin è proprio il nome di battesimo del rapper americano. Nell’album Post Malone ha ricercato un nuovo approccio.

Ha suonato la chitarra in ogni brano per un’esperienza che ha lui stesso definito molto divertente e ha descritto il risultato come la “musica più stimolante e gratificante” che avesse mai realizzato.

“Joy” è stata scritta dallo stesso Post Malone in collaborazione con Andrew Wotman e Louis Bell e viene distribuita sotto le etichette musicale statunitensi Republic Records e Mercury Records.

Post Malone sarà impegnato tutta l’estate in un tour in Nord America chiamato If Ya’ll Weren’t Here, I’d Be Crying Tour di propaganda del nuovo album. Il tour proseguirà poi a livello mondiale e terminerà il 3 Dicembre 2023.

Il significato del testo di “Joy” di Post Malone

Il testo di Joy assume un significato fortemente autobiografico e introspettivo. Post Malone si rivolge direttamente alla felicità, incarnata in una musa ideale.

Nell’apertura il rapper statunitense afferma che Joy è come un amante insensibile ai suoi sentimenti e alle sue azioni. Sembra quasi che la felicità non appartenga al cantante per quanto questo si sforzi di valorizzarsi agli occhi del pubblico.

Accompagnato da una melodia decisamente più in chiave pop, Post Malone arriva ad immaginare che non possa raggiungerla come Icaro che volando troppo vicino al Sole è caduto.

Anche il cantante cerca in tutti i modi di ottenere la felicità ma non riesce ad afferrarla. E allora si rivolge direttamente ai suoi amici, alla sua famiglia e al suo pubblico e gli chiede di sostenerlo affinché non cada in disgrazia.

Il testo di “Joy” di Post Malone

Joy è l’amante più freddo che conosca

Solo perché non viene mai

Ero il ragazzo più figo che conoscevo

Immagino di essere nato troppo vicino al sole

Più ci provo, più divento infelice

Più in alto volo, più in basso vado, oh no

Quello che vogliamo è ciò che siamo?

Oh, oh

Pregate per me, non voglio essere, ah, miserabile

Joy è l’amante più freddo che conosca

Qualche motivo per cui continuo a tornare per saperne di più

Mi sono schiantato con la macchina, la vernice era spenta

La-la, la-la-la

Saprò anche quando è troppo?

Più ci provo, più divento infelice

Più in alto volo, più in basso vado, oh no

Quello che vogliamo è ciò che siamo?

Oh, oh

Pregate per me, non voglio essere, ah, miserabile

Più ci provo, più divento infelice

Più in alto volo, più in basso vado, oh no

Quello che vogliamo è ciò che siamo?

Oh, oh

Pregate per me, non voglio essere, ah, miserabile

Miserabile

Miserabile

Miserabile

Miserabile

Miserabile

Miserabile

Miserabile

Miserabile

E tu, cosa ne pensi di “Joy” di Post Malone? Lasica un commento!