Post Malone e The Weeknd hanno unito le forze nel singolo One Right Now, una collaborazione già annunciata da diversi giorni su social e che oggi è disponibile su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

L’uscita di One Right Now segue quella di Motely Crue di Post Malone, e le ultime di The Weeknd Moth to a Flame e Take my Breath. Un brano che cattura subito, e che ci porta il meglio di entrambi gli artisti. Un vero pezzo bomba, che di sicuro sentiremo molto nei prossimi giorni in radio.

Il significato del testo di One Right Now di Post Malone e The Weeknd

Il testo di One Right Now è uno sfogo, duro e diretto di un uomo tradito dalla propria partner. Il tema dell’intero testo è chiaro sin dalle prime strofe, e man mano si arricchisce di rimandi a quanto l’uomo stia soffrendo per essere stato sfruttato materialmente e sentimentalmente dalla donna e da tutti i familiari.

In questo testo così duro e diretto si incontra alla perfezione il flow proprio di Post Malone e la voce calda e avvolgente di The Weeknd, a creare una canzone davvero ben riuscita, e di sicuro impatto.

In attesa dell’uscita del nuovo album di Post Malone, non rimane altro che ascoltare e riascoltare One Right Now, leggendo anche la traduzione del testo che puoi trovare qui di seguito.

Lascia un commento per dire la tua su One Right Now e sulla collaborazione di Post Malone e The Weeknd.

Traduzione di One Right Now

Dici che mi ami ma non ti interessa

Che mi sono rotto la mano sullo stesso muro su cui mi hai detto che ti ha sc***ta

pensi che sia così semplice

Giocare con i miei sentimenti

Ne ho uno in arrivo, uno proprio ora

uno proprio in questo momento

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

uno proprio ora

Hai detto che vuoi avere i miei bambini

Ti ho sco**ta così bene, dovresti pagarmi

non chiamarmi, piccola

Quando mi hai fatto così male

Ma ho già superato quello che hai fatto

Corpo per corpo sono così meschino

Quanti dei tuoi amici entrano nei miei Rolls

Ti ho comprato un nuovo viso

Dovresti chiamarmi papà, baby

Hermes

Ma hai lasciato cadere la borsa, baby

La verità è

Forse uno non è abbastanza

Dici che mi ami ma non ti interessa

Che mi sono rotto la mano sullo stesso muro su cui mi hai detto che ti ha sco**ta

pensi che sia così semplice

Giocare con i miei sentimenti

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

proprio in questo momento

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

proprio adesso

Sei una macchia sulla mia eredità

Non possiamo essere amici, non possiamo essere una famiglia

Probabilmente ti sc**i tutti i miei nemici

Non posso lasciarti stare accanto a me

appartieni al mondo adesso

lasciami solo

Non siamo più in contatto

Dici che mi ami ma non ti interessa

Che mi sono rotto la mano sullo stesso muro su cui mi hai detto che ti ha sco**ta

pensi che sia così semplice

Giocare con i miei sentimenti

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

uno proprio in questo momento

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

uno proprio in questo momento

Ne ho uno in arrivo e uno proprio ora

uno proprio in questo momento