Gli Swedish House Mafia e The Weeknd si sono uniti per creare una nuova canzone dal titolo “Moth to a Flame”. La traccia è il seguito di “It Gets Better” del trio, la loro prima nuova canzone dopo otto anni di pausa.

Nel video di accompagnamento diretto da Alexander Wessely, The Weeknd dice a un’amante che dovrebbe continuare la sua relazione con un altro, ma gli ricorda: “Ma lui conosce le ragioni per cui piangi? Dimmi, lui sa dov’è il tuo cuore, dov’è veramente?”

Chi è la tipa a cui si riferisce The Weeknd in Moth To A Flame? Non lo sappiamo ma dal web pensano che si tratti di Ariana Grande.

The Weeknd parla di Ariana Grande in ‘Moth To A Flame’?

The Weeknd è uscito con tante donne bellissime in passato. Le più importanti sono senz’altro Bella Hadid e Selena Gomez. Sebbene The Weeknd sia attualmente intrallazzato con l’attrice di Hollywood Angelina Jolie, sembra che la star R&B non abbia ancora dimenticato le sue ex. Anche se non è mai stato confermato, si dice che avesse frequentato Ariana Grande per un po’ di tempo. Moth To a Flame ha creato un certo scalpore su Internet poiché The Weeknd ha realizzato qualcosa di simile in passato con le sue canzoni “After Hours” e “Save Your Tears“.

Nella canzone, The Weeknd parla di una delle sue ex amanti, anche se non è chiaro di quale stia parlando. The Weeknd tira una frecciata mentre canta: “Ma sa che mi chiami quando dorme. Ma sa che hai quelle foto? Ma conosce le ragioni per cui piangi? O dimmi, non sa dov’è il tuo cuore? Dove è collocato veramente.”

Internet ha deciso da solo la destinataria della canzone. E il nome di Ariana è apparso in molte speculazioni, facendo guadagnare al cantante qualche critica da parte dei suoi fan e dei social media in generale.

Being abel’s ex is so torturous lmao cause imagine being stressed every time he drops and then having to convince your man that he’s not singing about you cheating with him — 💒 (@CHERCATTT) October 22, 2021

Un utente ha detto: “Essere l’ex di Abel è così torturante perché immagina di essere stressata ogni volta che fa uscire una canzone dal tuo ragazzo che devi convincere che non sei tu la destinataria di quel brano.”

Il testo in lingua originale di Moth To A Flame

[Intro]

Oh-woah

Woah-oh-oh

Woah

[Verso]

Like a moth to a flame

I’ll pull you in, I pulled you back to

What you need initially

It’s just one call away

And you’ll leave him, you’re loyal to me

But this time, I let you be

[Pre-Ritornello]

‘Cause he seems like he’s good for you

And he makes you feel like you should

And all your friends say he’s the one

His love for you is true

[Ritornello]

But does he know you call me when he sleeps?

But does he know the pictures that you keep?

But does he know the reasons that you cry?

Or tell me, does he know where your heart lies?

Where it truly lies

[Interlude]

Yeah

You should be with him, I let you go from time

You should stay with him

[Pre-Ritornello]

‘Cause he seems like he’s good for you

And he makes you feel like you should

And all your friends say he’s the one

His love for you is true (Hey)

[Ritornello]

But does he know you call me when he sleeps? (No, no)

But does he know the pictures that you keep? (Oh)

But does he know the reasons that you cry?

Or tell me, does he know where your heart lies?

Where it truly lies

[Conclusione]

Right here with me, babe

Where it truly lies

My bed

Where it truly lies

In my heart

Where it truly lies

Where it truly lies

Where it truly lies

(Hey)

Where it truly lies