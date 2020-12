Purple Disco Machine, pseudonimo di Tino Piontek, disc jockey e produttore discografico tedesco nato a Dresda che ha raggiunto il successo grazie al singolo “Hypnotized” prodotto in collaborazione con il gruppo Sophie and the Giants pubblica un nuovo singolo dal titolo “Exotica”.

Purple Disco Machine ha rilasciato il brano per la Columbia Records, ad oltre sette mesi di distanza dall’ultima fortunatissima release che ha spopolato in tutta Europa. Il brano è disponibile in un EP contenente anche la versione Edit (quella più breve) e Club Mix.

La canzone è frutto della collaborazione con Mind Enterprises, pseudonimo di Andrea Tirone (ex DID), ed è classificabile come un pezzo vicino all’EDM (Electronic Dance Music) dei famosi anni Ottanta, ma con un tocco contemporaneo che ricorda l’House e la Nu-Disco in voga negli ultimissimi anni.

Il testo è minimale, e invita a lasciarsi andare senza inibizioni al suono della musica dance.

Il video animato è stato diretto da Ja-m-es.

Testo di “Exotica”

(Verse 1)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

(Chorus)

Exotica

Exotica

E-X-O-T-I-C-A

Exotica

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica (Exotica)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

(Verse 2)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

(Bridge)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica

(Chorus)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

E-X-O-T-I-C-A

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica (Exotica)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Exotica (Exotica)

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh

E-X-O-T-I-C-A

(Verse 3)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco (Move in it)

Tempo (I want it)

Disco (Symphonic)

Tempo (I want it)

Disco

Exotica

Traduzione di “Exotica”

(Strofa 1)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

(Ritornello)

Exotica

Exotica

E-X-O-T-I-C-A

Exotica

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica (Exotica)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

(Strofa 2)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

(Ponte)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica

(Ritornello)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

E-X-O-T-I-C-A

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica (Exotica)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

Exotica (Exotica)

Oh oh oh

Oh oh oh

Oh oh oh

E-X-O-T-I-C-A

(Strofa 3)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Disco (muoviti)

Tempo (lo voglio)

Disco (sinfonico)

Tempo (lo voglio)

Discoteca

Exotica