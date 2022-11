Ogni volta che si parla del panorama musicale italiano è naturale che si finirà per parlare anche dei talent show in televisione visto che, per molti artisti e gruppi, si tratta di un importante trampolino di lancio. Poi starà a loro decidere se essere delle meteore oppure affermarsi piano piano come degli artisti a tutto tondo.

In una sorta di eterna battaglia “tra Beatles e Rolling Stones” dunque, la televisione italiana propone una sfida più che interessante fra i talent musicali. Oltre al sempreverde Amici di Maria De Filippi, la prima serata consiste in un dualismo composto da X Factor e The Voice.

Entrambi i format, la versione italiana di quelli internazionali, hanno già incoronato i loro rispettivi vincitori nelle edizioni passate, come ad esempio i Måneskin che hanno vinto la loro scommessa X Factor o il talentuoso Giacomo Voli che è diventato il nuovo cantante dei Rhapsody of Fire, ma è indubbio che uno dei programmi più seguiti oggi sia il “fattore ics” con le relative quote di xfactor.

Esatto perché, dovete sapere, che le scommesse su xfactor sono diventate uno dei vari “topic di scommessa” per l’appunto sui portali che si occupano di betting. Se lo sport ha visto l’inserimento di discipline come bowling, freccette, curling ed eSports quello dell’intrattenimento sta inserendo sempre di più le scommesse su X Factor assieme a quelle di un altro importantissimo appuntamento annuale come il Festival di Sanremo.

Vediamo dunque di capire chi sono i favoriti di questa sedicesima edizione di X Factor Italia che ci terrà compagnia, assieme ai Mondiali di Calcio in Qatar, fino a giovedì 8 dicembre.

La parola ai giudici di X Factor

Come tutti gli appassionati del format sanno molto bene, Fedez è una delle presenze più simpatiche e fisse delle varie edizioni. Stavolta accanto al noto rapper ed influencer ci sono anche l’attrice Ambra Angiolini ed i colleghi Rkomi e Dargen D’Amico.

A condurre il tutto, invece, c’è la cantautrice veneta Francesca Michielin, “reduce” da una battaglia contro la pagina Giovanni all’Heavy per una incomprensione sul tema del tapping e del fingerpicking, vincitrice quest’anno dei Tim Music Awards Speciale per i primi dieci anni di carriera.

Parlando dei propri “pupilli” i giudici si sono così espressi. Fedez ha infatti dichiarato che tra i suoi ragazzi può vantare “un cast eterogeneo con una quota sperimentale”. Rkomi ha invece aggiunto che, nonostante pensi che “tutti siano dei diamanti”, è molto più duro al tavolo della giuria e sta crescendo assieme al programma.

Ambra Angiolini, dal canto suo, è forse più “democratica” ed è “contenta della scelta di tutti”. Chiude questo giro Dargen D’Amico con il suo senso dell’umorismo che ha colpito un po’ tutti sin dalla prima puntata. “Ho lo fortuna e la disgrazia di accompagnarli per due mesi, e sono un acceleratore di risultati, come dice Fedez. Volevo ragazzi che si spalleggiassero”.

Alcuni degli squalificati di X Factor

Ovviamente, per quanto le speranze dei giudici siano state alte, si tratta pur sempre di una gara perciò è ovvio che ci saranno degli squalificati. Nonostante sia partita piuttosto bene con la sua “Molecole”, Lucrezia è stata eliminata di recente assieme ai compagni di viaggio come ad esempio Dadà, Matteo Orsi e Disco Club Paradiso.

Per loro X Factor è stata comunque un’esperienza che ha insegnato ben più di qualcosa, anche se alla fine non è andato tutto per il verso giusto, permettendo loro di studiare con dei coach di eccezione, raggiungere degli obiettivi, indirizzare meglio le proprie capacità ed anche gestire la tensione come quella di affrontare un palco televisivo seguito da tantissimi spettatori.

X Factor secondo i siti di scommesse

Stando a quanto riportato dai principali siti di scommesse che si occupano di X Factor, i favoriti non sono decisamente Matteo Siffredi ed i Tropea che occupano le ultime posizioni in assoluto.

Pare infatti che le prime tre posizioni siano occupate attualmente da Santi Francesi, Linda Riverditi e Gli Omini mentre, di poco sotto, trovano spazio altre giovani promesse come Beatrice M. Visconti e Jacopo Rossetto.

Il tempo sta dunque per “scadere” per i concorrenti rimasti, ovviamente nel senso più buono del termine, ed il mese di dicembre è già qui. Chi sarà dunque il vincitore di X Factor 2022? Solo il tempo saprà dircelo!

Sarà dunque una vera e propria finale al cardiopalma per quanto riguarda gli artisti ancora in gara. Oramai manca davvero poco quindi a loro non rimane altro da fare se non impegnarsi al massimo e, se hanno tenuto in serbo una sorpresa per i giudici, beh questa è davvero l’occasione giusta per tirarla fuori e scombinare le carte sul tavolo!