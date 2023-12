Nelle scorse ore è arrivata la rivelazione di Morgan, sul successo di Sarafine, la cantante 34enne vincitrice dell’edizione di quest’anno di X-Factor che secondo lui è da imputare principalmente a una manovra dietro le quinte, una mossa studiata a tavolino.

Una vicenda che secondo il racconto di Marco Castoldi, risalirebbe addirittura al momento delle selezioni. Nell’ormai famoso gruppo di WhatsApp dove il cantautore discute con amici e giornalisti ha ammesso: “Alle Audizioni ho subito capito che Sarafine era interessante, le squadre erano tutte da fare”.

Così ancora una volta ad incendiare la polemica sulla classifica è Morgan, escluso dal bancone del talent qualche puntata prima della finale.

Rivelazione di Morgan su Sarafine: “Aveva già vinto dall’inizio”

Un percorso in sordina quello di Sarafine all’interno della diciassettesima edizione di X-Factor, la cantante calabrese che vive a Bruxelles infatti non si sarebbe mai aspettata di arrivare fino in fondo e ancora più remoto il pensiero della vittoria. Eppure alla fine la sue esibizioni sono state tra le più convincenti e per questo il suo talento è stato premiato.

Ad adocchiarla sin dalle audizioni sarebbe stato proprio Morgan, ben prima che il giudice venisse escluso dalla competizione. La rivelazione di ora è di quelle destinate a far discutere, Morgan infatti ha dichiarato:

“Ho detto alla produzione chi mi interessava, e questo l’ho fatto il primo giorno in cui ho puntato piede li dentro, quindi con largo anticipo rispetto al programma. Ho chiesto Sarafine e gli Animaux Formidable. Mi è stato risposto: ‘no Sarafine deve andare nella squadra di Fedez’. Hai capito perché?”.

Le sue parole hanno alzato l’ennesimo polverone sul talent, che anche se concluso non smette di far parlare di sé. Vedremo nelle prossime ore cosa succederà proprio in seguito alle parole del cantante.

E tu cosa ne pensi della rivelazione di Morgan su Sarafine? Lascia un commento!