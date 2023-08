Disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme di streaming il nuovo brano di Karol G, cantautrice colombiana classe 1991.

Si intitola “Oki doki“, ed è contenuto nell’album “Mañana Será Bonito (Bichota Season)“, secondo della carriera dell’artista, rilasciato lo scorso 11 agosto 2023.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Oki doki“.

Significato di “Oki doki”

Questo brano parla di libertà personale, di indipendenza e della necessità di non addossarsi i problemi e gli errori degli altri. L’artista si rivolge al partner, affermando che è lui l’unico ad aver commesso errori, e che dunque non deve rivalersi su di lei, intimandogli anche di non scordarla mai.

Traduzione del testo

[Pre-Ritornello]

Dietro di lui vedo cosa aveva

È stato sbadato e non è stata colpa mia

[Ritornello]

Hey, hey, baby (Oki doki)

Ehi, ehi, lascialo stare

Ehi, ehi, baby (Oki doki)

Ehi, ehi, cosa facciamo?

[Verso 1]

Papi, stai calmo

La capobanda ti verrà a prendere al Banshee

Con capelli rosa e collant

Anche di sotto, ma solo per te

È grande, è una vera pappona

L’ha provato, aveva un sapore così buono

È meglio di quanto pensava

È più ricca di quella che aveva

Perdonami, ehi, mi dispiace, baby (Baby)

Sto parlando chiaro, io ti voglio, ma per cosa?

Tanti culi ho preso a calci per te

Ridammi tutte le macchine e i Patek (Ah)



[Pre-Ritornello]

Oki doki

Dietro di lui vedo che aveva ragione

Oki doki

È stato sbadato e non è stata colpa mia

[Ritornello]

Hey, hey, baby (Oki doki)

Ehi, ehi, lascialo stare

Hey, hey, baby (Oki doki)

Ehi, ehi, cosa facciamo?

Hey, hey, baby (Oki doki; baby)

Ehi, ehi, lascialo stare (Baby)

Ehi, ehi, baby (Oki doki; baby)

Ehi, cosa facciamo? (Bambino)

[Verso 2]

Baby, prenditi cura di me

Non dimenticarti di questo culo (No)

Non chiamarmi “puttana”

L’errore è stato tuo e la vita è mia

Papà, prenditi cura di me (No, no)

Di questo culo non ti scordare (Non ti scordare)

Non chiamarmi “puttana”

L’errore è stato tuo e la vita è mia

[Outro]

È grande, è grande, è grande, è grande, è grande, è grande, è grande, è grande, è grande

È mio, è mio, è mio, è mio, è mio…

Mmm, mmm

Papà, papà

Mmm, mmm

Mmm, mmm

Dietro di lui vedo che cosa ha

È stato sbadato e non è stata colpa mia

Oki doki, oki doki

Oki doki, oki doki.

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Oki doki”, diteci nei commenti cosa pensate di questo brano!