Quel Pazzo Venerdì è un film che ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 6 agosto 2003 e che vede protagoniste le attrici Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis nei panni, rispettivamente, di Anna Coleman e della mamma Tess.

Le due vivono momenti difficili e di tensione, soprattutto in quanto Anna è un’adolescente che non trova appoggio da parte della mamma (che tende sempre a minimizzare i problemi della figlia) che, a sua volta, è pronta a sposarsi dopo la morte del marito. Tuttavia, tutto cambia quando si trovano ad una cena al ristorante cinese: mangiando due biscotti della fortuna cambieranno per sempre le loro vite ed il loro destino. Un film che quasi a tutti è capitato di vederlo almeno una volta nella vita proprio perché non stanca ed ancora oggi, a distanza di vent’anni, ci regala risate, ma anche momenti di riflessione. Per questo i fan erano molto felici quando è uscita la notizia che la Disney era al lavoro su un sequel.

D’altronde cosa c’è di più bello che vedere le protagoniste tornare, dopo 20 anni, e portare avanti uno dei film più iconici. Ed ora, a distanza di qualche mese da quando è uscita la notizia del sequel, Quel Pazzo Venerdì torna a far parlare. È stato sufficiente, infatti, uno scatto pubblicato sui social network e che ritrae Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis oggi con un bel sorriso e guancia contro guancia. Con Jamie Lee Curtis che scrive:

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan vent’anni dopo Quel pazzo venerdì

“Troppo tardi. Sei cresciuta e così meravigliosamente! Beh, lo sciopero è finito, quindi speriamo di poterci scambiare di nuovo di posto nel prossimo futuro!”.

Questo ci fa capire che dopo ben 118 giorni anche lo sciopero degli attori del mondo di Hollywood è giunto alla conclusione e ci si può, finalmente, dedicare a tutti i progetti in cantiere. In vent’anni molte cose sono cambiate: ad esempio Lindsay Lohan è passata da Bad Girl di Hollywood a mamma e moglie devota, mentre Jamie Lee Curtis ha portato avanti una carriera degna di nota che l’ha portata a vincere il suo primo premio Oscar come migliore attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Nonostante questo, però, i più nostalgici le ricordavano sempre come le protagoniste di Quel Pazzo Venerdì e così si è deciso di tornare. Probabilmente le riprese del sequel inizieranno a breve. In questo modo, magari, potremo vedere il sequel nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e sulla piattaforma di streaming Disney + già entro il prossimo anno.

Ma vent’anni dopo cosa sarà successo a Tess ed Anna Coleman? La mamma avrà imparato a vivere la vita con più leggerezza dando fiducia alla figlia? Le due si scambieranno anche questa volta, a distanza di anni? Sono molte le domande che i fan si pongono, curiosi di sapere cosa succederà. Ancora un po’ di pazienza e sapremo tutto.

