“Red Ruby Da Sleeze” è il nuovo singolo di Nicki Minaj. Il brano utilizza il sample “Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)”, celebre hit di Lumidee che aveva conquistato le classifiche dell’estate 2003 e portato la dancehall nei principali club di tutto il mondo.

Il singolo segue il successo di “Super Freaky Girl”, canzone pubblicata nel 2022 e preceduta dalle collaborazioni con Lil Baby in “Bussin” e “Do We Have A Problem?”.

Grazie alla pubblicazione di “Super Freaky Girl”, Nicki Minaj ha conquistato il titolo di artista per più anni consecutivi nella Billboard Hot 100, superando con i suoi 14 anni il record precedente.

“Red Ruby Da Sleeze” non sarà accompagnata da un video ufficiale. Trattasi quindi di un semplice singolo promozionale anche se ha tutte le carte in regola per imporsi nelle principali classifiche del mercato americano.

Il significato di “Red Ruby Da Sleeze” di Nicki Minaj

Nella canzone, Nicki Minaj ricorda a tutti il proprio status di donna e rapper in cima alle classifiche dell’industria musicale.

Per il suo scopo utilizza gli slang tipici della sua produzione e cita alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dei videogiochi.

La traduzione di “Red Ruby Da Sleeze” di Ncki Minaj

Solo su quelle C se è un gioco da ragazzi

Rubino rosso da Sleeze

Cinese sulle mie maniche

Questi vogliono essere di Chun Li

Comunque, nǐ hǎo

Chi cazzo ha detto alle puttane che ero io adesso?

Sapevo che queste puttane erano lente

Non conosco queste stronze senili

Ho sposato uno sparatutto, caso voi negri abbiate provato a respirare forte

Sparisci la faccia e poi gli dico di cessare il fuoco

Sono il lato A, B

Settecento su quei cavalli quando ci prefiggiamo di partire

Ma non fotto con i cavalli dai tempi di Christopher Reeves

Devo stare attento quando tuffo, gira tutto nella frusta

Sono anni ’40 con 30 clip, FN con l’interruttore

Guacamole con il taco

Aspettando El Chapo

È arrivato con la Rolls e se n’è andato con la Tahoe

Il cattivo ragazzo non morire, morire, morire

Cento colpi su dat gratata

Quello vero lecca un colpo-ta-ta

Lei è la mia piccola atmosfera, la mia piccola ah-ah-ah

Bad gyal non scappa da nessuno, come ah

Il ragazzo maleducato vuole che tocchi il suo corpo, come yah

Boy affi dead se mai mi dissesse

E sa cosa fare se mai gli manco

Mi manchi con quel na-na-na-na-na-na-na

Resto con la mia na-na-na-na-na-na-na

Il suo ex lo ha colpito, gli piace nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah

Vuole il cattivo gyal sleeze come dat

Perché sto prendendo in giro così?

Ill na-na-na-na-na-na-na

Mi ha detto di portargli quel na-na-na-na-na-na-na

Non siamo Karen come Donna-na-na-na-na-na-na

Mi piace quando mi afferra le guance in quel modo, perché sono un mostro così?

Il cattivo ragazzo non morire, morire, morire

Cento colpi su dat gratata

Quello vero lecca un colpo-ta-ta

Lei è la mia piccola atmosfera, la mia piccola ah-ah-ah

Bad gyal non scappa da nessuno, come ah

Il ragazzo maleducato vuole che tocchi il suo corpo, come yah

Boy affi dead se mai mi dissesse

E sa cosa fare se mai gli manco

Quando la regina se ne va, le puttane vogliono uscire come uno scarafaggio

Finché non cucino in cucina come un brasato

Quel nuovo Spettro, non sentiamo buchi

Le puttane di Dorito sono arrabbiate perché nachos

Grida i miei vatos

Grida le zappe che mi stanno guardando come Movados

Tutte loro, tutte quelle foto dei volti sbagliate, perché le pubblichi?

Fai un gyal duppy da quando ho sentito che ti piacciono le mie zappe fantasma

Grande camion ma sono solo come Post però

Chiama Malone e digli che vado per posta

Queste puttane rappano come il mio rotolo di blooper

Aquila del deserto se il tuo negro si comporta in modo super audace

Li ho presi come uh-oh

Dita di pistola come negri che fanno il bogle

Sei un fottuto idiota

Quel calibro .40 li fa ballare come un go-go

Super Fakks, questa è la parola a Super Cat

Noi siamo giovani maleducati e noi non torniamo indietro, chiacchieriamo

Perché le puttane non possono camminare con le mie Crocs, questa è la parola per Dundee

Solo un mucchio di svampiti come Kelly Bundy

Amico, queste puttane sono così lente, amico, sono più lente dei bradipi

Seicento cavalli, come catturerai il capo?

Li ho presi con la mano tesa, provando a prendere la salsa

Il flusso di Thierry Mugler cerca di tagliare la stoffa

Vedi, la differenza è che gestisco aziende

Se non ti assumo, allora che lavoro fai?

Farò in modo che il personale si ritiri come quello che è il business?

Oh, non sai che i miei negri uccidono i testimoni?

Il cattivo ragazzo non morire, morire, morire

Cento colpi su dat gratata

Quello vero lecca un colpo-ta-ta

Lei è la mia piccola atmosfera, la mia piccola ah-ah-ah

Bad gyal non scappa da nessuno, come ah

Il ragazzo maleducato vuole che tocchi il suo corpo, come yah

Boy affi dead se mai mi dissesse

E sa cosa fare se mai gli manco

E tu, hai ascoltato “Red Ruby Da Sleeze” di Nicki Minaj? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!