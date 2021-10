Rege-Jean Page è un attore britannico classe 1990 diventato famoso a livello mondiale lo scorso anno, precisamente a dicembre dopo aver vestito i panni di Simon, il duca di Hastings, in Bridgerton, serie tv andata in onda su Netflix.

Ma soprattutto, l’attore ha attirato l’attenzione pochi mesi fa quando ha deciso di non prendere parte alla seconda stagione di una delle serie televisive più amate dal pubblico. D’altronde, Rege-Jean Page non voleva rimanere incatenato ad un ruolo standard, ma aveva voglia di spaziare e di crescere dal punto di vista professionale tanto da arrivare a rifiutare un cachet da capogiro proposto da Netflix pari a € 50.000 a puntata. E mentre è in arrivo Bridgerton 2 che vedrà protagonista Anthony, il fratello di Daphne alla ricerca del vero amore e della donna con cui condividere il resto della sua vita, veniamo a scoprire che anche Rege-Jean Page è pronto per tornare su Netflix. Però non esultate, quello che state sperando non è destinato a diventare realtà.

Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor in Bridgerton.

No, purtroppo non tornerà a Bridgerton come in molti telespettatori speravano e non tornerà neanche in un cameo, ma in un nuovo lavoro. A darne la notizia è The Hollywood Reporter. Ancora non conosciamo il titolo del film però sappiamo che si tratta di un film thriller di rapina con i fratelli Anthony e Joe Russo alla produzione e Noah Hawley alla regia. L’attore ha già collaborato con i fratelli Russi in The Gray Man ed ora è pronto per fare il bis. Non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese del film ne tantomeno quando andrà in onda sul piccolo schermo anche se tutto fa presupporre che arriverà entro la fine del 2022.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo lavoro di Rege-Jean Page? Ti sarebbe piaciuto rivederlo a Bridgerton? Ti aspettiamo nei commenti!