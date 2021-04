Bridgerton è stata una delle serie televisive più amate di Netflix, il pubblico si è appassionato molto alle vicende narrate dal telefilm ed ora non vedono l’ora di seguire la seconda stagione le cui riprese sono già iniziate nel Regno Unito. Molte le novità che ci saranno come ad esempio il protagonista che sarà l’attore Jonathan Bailey che interpreta Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne: seguiremo la sua vita privata da scapolo incallito a uomo in cerca di una moglie.

Sappiamo che Daphne Bridgerton, a differenza della prima stagione, avrà un ruolo marginale, ma ora arriva una notizia che sconvolge i fan della serie televisiva. Simon, il duca di Hastings, non sarà presente nella seconda stagione. Una notizia che nessuno si aspettava anche perché Julia Quinn, l’autrice dei romanzi, aveva assicurato che ci sarebbe stato, ma così purtroppo non è.

L’attore Regé-Jean Page

A darne la notizia sono stati direttamente Netflix e Shondalan, la casa di produzione della serie tv. Veniamo così a scoprire che l’attore Regé-Jean Page era sotto contratto solo per una stagione. A quanto pare, quindi, si è deciso di seguire la linea letteraria che, nel secondo libro, non vede tra i protagonisti il Duca di Hastings. Questa assenza segnerà un declino per Bridgerton? Non è certo un mistero che molti telespettatori la seguivano perché affascinati da Simon e dalla sua storia d’amore con Daphne.

Nel frattempo, Regé-Jean Page, attore inglese classe 1990, va avanti con la sua carriera e ricoprirà un importante ruolo in Dungeons&Dragons, film della Paramount, al fianco di Chris Pine, di Michelle Rodriguez e di Justice Smith.

E voi cosa ne pensate? Vi aspettavate l’addio di Simon? Fatecelo sapere nei commenti!