Robbie Williams è un cantautore del Regno Unito classe 1974. Senza dubbio, si tratta di una delle voci più amate e più talentuose a livello mondiale. Dopo aver debuttato, nel 1990, come membro più giovane dei Take That, boy band inglese che, nel giro di pochi anni, è diventata una delle più in voga nel mondo ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto diventare la voce di brani come Angels, Feel, Supreme, Love My Life, Let Me Entertain You, Candy, Me and My Monkey per citarne alcuni.

Ed ora Robbie Williams è pronto per tornare sulla scena musicale. Purtroppo sappiamo che, da due anni a questa parte, il mondo della musica ha subito una battuta di arresto a causa della pandemia mondiale, ma ora, passo dopo passo, si sta tornando alla normalità ed i concerti sono i veri protagonisti. Il cantautore inglese ha annunciato il suo tour per il prossimo anno per poter festeggiare insieme al suo pubblico i suoi 25 anni di carriera da solista e per poter cantare insieme ai fan i suoi successi del passato, ma anche quelli più recenti contenuti nel suo album XXV, uscito questo mese e che, nel giro di poco tempo, ha ottenuto un grande successo tanto che ha battuto il record come artista solista con il maggior numero di album in prima posizione nel Regno Unito. Il tour lo porterà in giro per l’Europa e, come molti altri suoi colleghi internazionali, ci sarà la tappa anche in Italia.

Il cantante Robbie Williams

A discapito di quanto si possa pensare, ci sarà una sola data nel nostro paese e sarà a Bologna lasciando da parte città come Milano e Roma che spesso vengono scelte come palcoscenico per concerti internazionali. Quindi appuntamento il 20 gennaio all’Unipol Arena di Bologna e mancano davvero pochi mesi. La data di Bologna, inoltre, sarà importante poiché è proprio la data di inizio del suo tour che poi toccherà le principali città di Europa come Amsterdam, Berlino, Barcellona e Parigi fino a concludersi il 24 giugno alla Telenor Arena di Oslo. I biglietti per la data di Bologna saranno disponibili in anteprima grazie ad una prevendita esclusiva sullo store ufficiale di Robbie Williams dalle ore 10 di mercoledì 28 settembre. Per quanto riguarda la vendita generale, invece, sarà necessario aspettare fino alle ore 10 di venerdì 30 settembre per poterli acquistare su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster. C’è grande attesa e curiosità per conoscere i prezzi e vedere se verranno chieste cifre alte come nel caso dei Coldplay o se magari saranno cifre più contenute seguendo l’esempio dei Muse. Ma anche grande attesa per il suo ritorno nel bel paese.

