Prossimamente sarà pubblicata una nuova serie tv biopic che racconterà l’ascesa della band capostipide del rock’n’roll mondiale, i Rolling Stones. Dopo gli esempi pioneristici di uno dei maestri della Nouvelle Vague come Jean-Luc Godard con “One Plus One (Sympathy for the Devil)” del 1968, e “Shine a Light” venuto alla luce esattamente quarant’anni dopo dal genio di Martin Scorsese, la storica band verrà celebrata in tutta la sua grandezza in una serie tv che sembra essere unica nel suo genere.

Negli ultimi anni il fenomeno dei biopic è diventato sempre più un modello cinematografico accettato dalla critica e accolto dal pubblico pagante con entusiasmo. Due esempi su tutti sono quelli delle pellicole che raccontano la storia di grandi artisti come i Queen con il film “Bohemian Rhapsody”, Elton John con “Rocketman” e “The Dirt”, pellicola ispirata alla biografia dei Motley Crue andata in onda su Netflix.

The Hollywood Riporter, l’emittente americana FX, ha annunciato che il nuovo biopic sugli Stones sarà diviso in due stagioni e racconterà dei primi anni di vita della storica band inglese; una serie tv ad episodi completamente incentrata sull’esplosivo esordio degli Stones nell’Inghilterra degli anni Sessanta. A confermarlo è stato il CEO di FX John Landgraf che, intervenendo al Disney’s Investor Day ha annunciato lo sviluppo di questo nuovo lavoro cinematografico per il canale via cavo.

Gli Stones, quindi, dimostrano di essere continuamente al passo con i tempi. Ultimamente hanno potenziato l’e-commerce del flagship store inaugurato a settembre, in contemporanea alla re-release di “Goats Head Soup”.

Dopo aver annunciato una nuova versione discografica dell’album pubblicato nel 1973 rimasterizzato e con l’aggiunta di nuovi inediti, i Rolling Stones avevano aperto il loro negozio monomarca nel cuore di Londra chiamato RS No.9.

Lo store, interamente dedicato alla band è situato nell’iconica via londinese di Carnaby Street e vende qualsiasi prodotto immaginabile brandizzato con la celebre linguaccia simbolo della band in un ambiente totalmente ispirato all’iconografia delle leggendaria rock band.

Ora, visto il periodo, il management della band ha deciso di lanciare un nuovo e-shop che riproduce fedelmente il negozio di Londra e che dà la possibilità a tutti i fan di entrare virtualmente all’interno in quello che è un vero e proprio santuario devoto agli Stones e decorato anche con i versi e le onde sonore che riproducono alcuni dei più grandi successi della band.