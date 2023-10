Era dal 2016 che non pubblicavano un album e dal 2005 che non pubblicavano un album di inediti, ma segnatevi la data: oggi, venerdì 20 ottobre 2023, esce ufficialmente il nuovo disco della famosissima e sempiterna band inglese The Rolling Stones.

Si intitola “Hackney Diamonds” ed è composto da un totale di 12 tracce inedite; il suo rilascio è stato annunciato dallo stesso gruppo mediante una diretta streaming trasmessa nei giorni scorsi dall’Hackney Empire, a Londra, mentre la produzione è stata affidata al musicista Andrew Watt.

In questo articolo parleremo però più nel dettaglio di un solo brano appartenente all’album, ovvero “Mess it up“, di cui qui di seguito analizzeremo il significato del testo.

Significato di “Mess it up”

La canzone ha come protagonista un rapporto complicato vissuto tra due persone; il narratore accusa infatti l’altro individuo di avergli rubato le chiavi e i codici di accesso, impedendogli di entrare in casa propria, e di aver condiviso foto personali con i suoi amici. Sembrano atti di vendetta, questi, realizzati in seguito ad una delusione (“ho detto che mi dispiace, so che è finita male“). Nonostante ciò, la persona in questione desidera sapere la verità, e pare essere convinta che il narratore possa rovinare tutto per lei, ma quest’ultimo non sembra essere del medesimo avviso (“non rovinerò tutto per te“).

A tutto Rolling Stones… a Milano

Per celebrare il ritorno della storica band, all’interno dello store Feltrinelli sito in Corso Buenosaires a Milano verrà allestita, a partire dalla data odierna e fino al 26 ottobre, una sezione incentrata proprio sui Rolling Stones, dove i fan potranno acquistare gadget quali una maglietta in edizione limitata dedicata alla band e, oltre alla versione classica del disco “Hackney diamonds“, anche una sua variante esclusiva, ovvero un vinile di colore rosso.