Ruth Carter è diventata la prima donna di colore a vincere due premi Oscar.

Carter, già nel 2019 era diventata la prima persona di colore a vincere l’Oscar per i costumi per il suo lavoro in “Black Panther” della Marvel, e ieri è stata premiata per il sequel del film, “Wakanda Forever”.

Nel suo discorso, ha ringraziato il regista Ryan Coogler e ha chiesto alla defunta star di “Black Panther” Chadwick Boseman di prendersi cura di sua madre, recentemente morta a 101 anni.

“Piacere di rivederti”, ha detto Carter salendo sul palco. “Grazie all’Accademy per aver riconosciuto il supereroe che è una donna di colore. Resiste, ama, vince, è ogni donna in questo film. Lei è mia madre. Mable Carter è infatti scomparsa la scorsa settimana. Questo film mi ha preparato per questo momento. Chadwick, per favore prenditi cura della mamma”.

Ha poi ringraziato anche la famiglia Marvel, insieme a Kevin Feige, Victoria Alonso, Louis D’Esposito e il loro arsenale di geni.

Carter ha condiviso il premio con molti artisti devoti le cui mani e i cui cuori hanno contribuito a creare i costumi di Wakanda e Talokan.

Ruth Carter Oscar: la sua carriera

Carter ha battuto Catherine Martin, che ha vinto i premi BAFTA e Costume Designers Guild per il suo lavoro in “Elvis” di Baz Luhrmann. Ha anche battuto Mary Zophres per “Babylon”, Jenny Beaven per “Mrs. Harris va a Parigi” e Shirley Kurata per “Everything Everywhere All at Once”, vincitore a sorpresa del premio Sci-Fi Fantasy al CDGA.

Denzel Washington ha fatto la storia nel 2002 quando ha vinto il suo secondo Oscar per “Training Day”ed è stata la prima persona di colore a farlo in una categoria di recitazione.

Mahershala Ali è invece l’unico altro attore nero con due Oscar, per “Moonlight” del 2016 e “Green Book” del 2018. Mentre la nuova EGOT Viola Davis, ha vinto solo una volta, per “Fences” del 2016.

Il mixer del suono Russell Williams II è stata la prima persona di colore a vincere due Oscar, condividendo il premio per il miglior suono sia per “Balla coi lupi” che per “Gloria”.

Carter nella sua carriera ha avuto un totale di quattro nomination all’Oscar, tra cui una per “Malcolm X” del 1992 e una per “Amistad” del 1997. I suoi crediti includono anche “Selma” e il film biografico su Tina Turner “What’s Love Got to Do With It”, per il quale Carter ha ricreato i look più iconici di Tina Turner degli anni ’70 e ’80, tra cui il famoso abito con frange metalliche dorate e il vestito a vita alta minigonne.

Nel costruire i costumi di Wakanda, che la Carter ha definito una delle più grandi sfide della sua carriera, ha dovuto tenere conto dell’immersione fisica dei suoi modelli nell’acqua. “L’abbiamo messo sott’acqua e ho dovuto rifare cose che erano state testate. Ho dovuto appesantirli e a volte erano troppo leggeri, altre volte erano troppo pesanti “, ha detto a Variety.

